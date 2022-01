Firma un prestito e Dirt Jump aprirà un nuovo spazio a Cendyr La Serena

E’ stato firmato questo martedì al Cendre La Serena l’Accordo Comodato tra la Società Sportiva Dirt Jump La Serena, guidata dall’atleta Bruno Salas e l’Istituto Nazionale dello Sport, guidato dal suo direttore regionale, Jonathan Pino Naranjo, e consentirà la realizzazione di una pista di salto e avere uno spazio di sviluppo e sicuro da disciplinare.

Questo accordo decennale prevede il settore del Dirt Jump District, situato a sud-ovest del campus di Cendyr La Serena, e la cui destinazione esclusiva ed esclusiva sarà lo sviluppo delle attività sportive per la comunità locale, in un’area di fino a 1,7 ettari.

La cerimonia di consegna di questo nuovo spazio per lo sport è stata presieduta dal delegato presidenziale Ignacio Pinto, insieme a Seremi del Deporte, Juan Carlos Frétes, del governo, Carlos Flores, sindaco di La Serena, Roberto Jacob, autorità locali e atleti.

Il delegato presidenziale Ignacio Pinto ha dichiarato: “Sono felice di partecipare a questo episodio, è uno sport emergente che ha bisogno di spazi e qui vediamo una buona organizzazione, con giovani leader entusiasti e si spera che la comunità possa partecipare. Oggi hanno una missione per integrare i vicini. Un fatto che ha è costato molto e che ha finalmente unito la volontà del Comune, del Ministero dell’Istruzione e dell’IND che stava collaborando per renderlo realtà oggi spetta al club, per fare di questo locale un luogo di incontro”.

Da parte sua, il presidente del club Bruno Salas ha aggiunto: “L’idea è di continuare a fare cose positive, con questo nuovo spazio possiamo partecipare, fare sport, andare in bicicletta e cosa c’è di meglio di questo posto, che è già formato, che ci ha dato tutta l’energia e la motivazione. Il Ministero di Education e IND in particolare hanno aderito al contratto di prestito e con ciò ci consente di fare grandi passi avanti intorno alla bici”.

A partire da tale data, il Club Dirt Jump La Serena si assume la piena responsabilità della cura e dell’uso della predetta sede, essendo autorizzato a svolgere in proprio tutti i lavori necessari alla realizzazione di progetti e programmi sportivi e ricreativi che possono essere sviluppati in tale sede. , potendo concordare con le organizzazioni della comunità locale, e utilizzare il recinto per realizzare attività legate all’attività fisica, sportiva e ricreativa.

A proposito di Ceremony del Deporte, Juan Carlos Frites, “Questo è un sogno per un gruppo importante della regione, sono stati molto felici di fornire questo prestito con l’infrastruttura sportiva, che consentirà loro di gestire questo spazio, istituire competizioni nazionali e internazionali, allestire cliniche sportive e questo è il lavoro che abbiamo fatto congiuntamente tra il Ministero dell’Istruzione, l’IND e il comune e la gioventù”.

Si segnala che in data 15 gennaio 2021 è stata firmata la convenzione tra la società sportiva “Dirt Jump La Serena” e Mindep IND della regione di Coquimbo, che disciplina l’utilizzo preferenziale della pista da parte del club. La zona orientale del Parque del Cendyr de La Serena.

Il contratto di utilizzo ha consentito al Dirt Jump La Serena Sports Club, in via preferenziale e non esclusiva, di utilizzare la pista di salto nel recinto “Cendyr San Joaquín”.

Nel frattempo, il comune di La Sirena ha fornito supporto con macchinari per migliorare gli spazi e costruire volte, consentendo lo sviluppo della disciplina nella zona. Sul sindaco Roberto Jacob, “Sebbene abbiano avuto momenti bui, crediamo che questo sia il risultato del lavoro con tutte le autorità e la loro pelle. Oggi hanno il loro prestito e hanno un brillante futuro e continueremo a sostenerli”.

Inoltre, nel corso del 2021, il National Sports Institute ha realizzato una serie di investimenti settoriali per migliorare lo spazio, con i seguenti lavori: installazione di luci solari, serbatoio dell’acqua, sigillatura perimetrale, movimento terra per la costruzione di volte, con un finanziamento del settore di $ 27.000.000.