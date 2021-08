Firmato il campione italiano Joaquin Korea

L’argentino Joaquin Correa, 27 anni, è ora ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter, secondo una dichiarazione rilasciata oggi dalla sua ex squadra, la Lazio, alla Borsa milanese.

Logio riferisce che “durante una stagione sportiva, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaqun Carlos Correa, IVA di 5 milioni di euro annui, sono stati segnalati come ceduti temporaneamente oltre a un importo variabile.

L’Inter avrà l’obbligo di cambiare il lavoro interinale durante il periodo transitorio, che sarà sospeso in cambio di 25 milioni di + IVA in rate triennali”, ha concluso il club romano.

La tanto attesa ammissione dell’Inter all’addio alla Lazio ha fatto scalpore nei giorni scorsi sulla stampa italiana, rivelando oggi che il giocatore argentino si trovava già a Milano, dove si è sottoposto ad importanti accertamenti medici.

Nonostante fosse in prestito, il centrocampista argentino ha firmato quattro stagioni per un valore di 3,5 milioni a stagione, e nonostante sia stato uno dei giocatori più importanti della Lazio nell’ultima stagione, secondo i media italiani, ha segnato otto gol in Serie A ed ha espresso un desiderio di lasciare il club a bordo.

Sulla sua tappa romana, l’ex giocatore del Siviglia ha segnato 30 gol in 117 partite e ha vinto un trofeo italiano e una Supercoppa italiana.