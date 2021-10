First Soldier sarà disponibile per dispositivi mobili a novembre

Per la seconda volta questa settimana Final Fantasy VII: Il primo soldato Fa di nuovo notizia dopo Nuovo gameplay Pubblicato da Square Enix questa settimana approfittando della celebrazione del Tokyo Game Show 2021. È stato proprio all’ormai svelato famoso videogame show giapponese Quando sarà disponibile per i dispositivi mobili.

sarà A novembre, in un giorno da stabilire, quando potremo scaricare il gioco battle royale su iOS e Android, mentre le pre-registrazioni inizieranno questo mese, quindi sappiamo già più o meno quando questo titolo sarà live, ambientato 30 anni dopo Final Fantasy VII.

Inoltre, Square Enix ha tralasciato alcuni importanti dettagli riguardanti il ​​gameplay. Quindi sappiamo cosa sarà Compatibile con le manopole di controllo Per chi non trova comodo utilizzare il touch screen del proprio dispositivo.

Per quanto riguarda le modalità di gioco, ci sarà una modalità Si allena nel caso qualcuno preferisca allenarsi da solo Senza doversi connettere alla rete o affrontare altri giocatori, un ottimo modo per testare diverse classi o diverse armi. Allo stesso modo, ci sarà anche un tutorial dedicato ai controlli di base o alle regole di battaglia.

D’altra parte, qualcosa che rimarrà nella versione finale, che i partecipanti alla beta hanno potuto testare, è Sistema di raccolta e scambio delle parti. Questo vi permetterà di ottenere cose dai nemici, forzieri segreti e molto altro che serviranno per sostituirli con altri oggetti che verranno aggiornati ogni stagione, ma per il momento dovremo aspettare per la prima volta a partire dal prossimo mese con il lancio da Final Fantasy VII: Il primo soldato.