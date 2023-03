Fitch Ratings taglia le sue previsioni per il PIL spagnolo nel 2023 e nel 2024

Agenzia di rating del credito Fitch Ratings ha tagliato le sue previsioni per la crescita del PIL spagnolo del 20% all’1,2%. per il 2023. Per il 2024, invece, c’è anche una revisione al ribasso, con una crescita dell’1,8%. Previsioni inferiori alle previsioni precedenti di venti e otto decimi.

Nonostante queste riduzioni, La Spagna sarà l’economia della zona euro con la più alta crescita del PIL Grazie alla manna fornita dai fondi europei per raccogliere l’ordine. Certo, Fitch indica la Spagna tra i paesi vulnerabili a tassi di interesse più elevati a causa del gran numero di mutui a tasso variabile.

SU L’economia globale, secondo Fitch Ratings, quest’anno crescerà del 2%.sei decimi in più rispetto alle attese a dicembre, grazie alla riapertura della Cina dopo la politica “Zero Covid”, ai bassi prezzi del gas in Europa e alla resistenza ai consumi delle famiglie negli Stati Uniti.

L’agenzia nota Questa è la loro prima revisione al rialzo dall’inizio della guerra ucraina. Tuttavia, ha abbassato le sue previsioni di crescita per il 2024 al 2,4% a causa dell’impatto ritardato degli aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea e della Federal Reserve degli Stati Uniti.

da parte sua, L’Eurozona vedrà il suo PIL aumentare dello 0,8% nel 2023 e dell’1,4% nel 2024.. Fitch ha rivisto il numero per il 2023 e l’ha aumentato di sei decimi grazie a un miglioramento dell’Indice Composite Purchasing Managers (PMI) rispetto alla depressione registrata alla fine del 2022. Inoltre, l’inflazione complessiva è diminuita, ma il core è rimbalzato a 5,6% a febbraio. Guardando quest’anno, si aspetta che l’inflazione energetica sarà negativa a partire dal secondo trimestre del 2023.





al contrario, Le pressioni inflazionistiche aumenteranno a causa della negoziazione di nuovi contratti collettivi che rivaluterebbero la massa salariale. Fitch osserva che la creazione di posti di lavoro è stata contenuta, ma che il tasso di disoccupazione non si è ancora materializzato. A sua volta, l’agenzia indica che l’effetto dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea soffoca la domanda e l’offerta di credito, ma ha un effetto disomogeneo, in quanto sembra che i mutui in Francia tendano ad avere un tasso di interesse fisso, mentre in altri paesi sono di solito a un tasso di interesse fisso. Tariffa variabile.

altri paesi

Per altri paesi, Il PIL degli Stati Uniti aumenterà dell’1% quest’anno e dello 0,8% l’anno prossimo grazie alla forza del mercato del lavoro e dei consumi. Le famiglie americane continueranno a consumare a causa dei salari più alti e dei restanti risparmi accumulati durante la pandemia. Tuttavia, Fitch Ratings avverte che l’inasprimento della politica monetaria sta causando un raffreddamento della domanda aggregata più lento del previsto e potrebbe entrare in recessione nel terzo trimestre del 2023.

Dopo, La Cina crescerà del 5,2% nel 2023, che è una stima al rialzo dell’1,1%., Ciò è giustificato dalla forza della spesa per attività “ad alta intensità di contatto”, come il turismo, il tempo libero o l’ospitalità, che in passato sono state particolarmente colpite dalle restrizioni antivirus. È stato anche possibile percepire il pendolarismo tra le città come superiore ai livelli pre-pandemia. Tuttavia, la ripresa economica non sarà così intensa come abbiamo visto nel 2021 a causa della debole componente export del PIL.