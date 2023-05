Fito Páez ha presentato la nuova versione di El amor después del amor con ospiti come Andrés Calamaro, Lali, Elvis Costello e altri

Vito Bayes ha presentato la nuova versione di Love After Love

“Questo viaggio è durato letteralmente un anno”, ha detto. Vito Bayes Questo martedì è apparso nella presentazione alla stampa per l’edizione 2023 di amore dopo amoreun titolo stilizzato come EADDA9223. Quasi 31 anni dopo l’uscita originale dell’album più venduto nella storia del rock argentino, il musicista nato a Rosario offre una reinterpretazione di quelle 14 canzoni che hanno segnato diverse generazioni. Tanto che il cast di artisti ospiti è generazionale.

Andrés Calamaro, Lali Espósito, Elvis Costello, Wos, Mon Laferte, Chico Buarque, Marisa Monte, Ca7riel, Nathy Peluso, Knowing Russia, Ongela Aguilar, David Lebón, Leiva, Nicky Nicole, María Castillo de Lima, Anngela Aguilar, Antonio Carmona E Estella Morente Sono loro che mettono le loro voci con quelle di Vito in questo ritorno al passato che, pur rispettando l’arrangiamento originale dei brani e anche le loro melodie indelebili, ha una strumentazione rinnovata che lo rende diverso.

“Fare questo è stato così bello perché mi ha permesso di collaborare con così tanti artisti in così tante parti del mondo e connettermi attraverso la musica. E questo sembra un fatto minore, ma alla fine non lo è. Mai. Perché la musica è uno dei gli strumenti nel mondo di oggi che consentono ai cuori di connettersi e generare Qualcosa fuori dall’ordinario. vera politica O i movimenti legati alla raccolta di suoni… come se questa fosse l’unica ragione per essere al mondo. Ebbene no: ci sono le discipline umanistiche, le arti e le scienze. E noi abbiamo avuto una parte molto bella, immergendoci in questa lingua”, ha proseguito Vito nel suo intervento prima di eseguire il rinnovato programma musicale.

L’evento si è svolto in una stanza situata nel quartiere Chacarita di Buenos Aires, e ha visto un ricevimento che ha mostrato foto e videoclip di quando l’album è stato originariamente pubblicato, così come i vari formati—cassetta, CD, vinile, digitale—editati su gli anni. Successivamente, l’evento si è spostato in una sala dove l’artista ha salutato gli ospiti e ha chiesto loro di spegnere i cellulari per allontanarsi da tutto e godersi l’esperienza.

Vito Paez presenta la nuova uscita del suo album di successo El amor después del amor (Foto: Rodrigo Alonso)

Vito ha ringraziato tutti i musicisti coinvolti nell’album e i produttori coinvolti Diego Olivero E Bruciatore GustavoA tutta l’orchestra e ai direttori che hanno partecipato e ai tecnici. Ecco perché questo è anche un atto politico, perché tutti i progetti sono collettivi. E quando i gruppi iniziano a lavorare in buon ordine… può emergere qualcosa di molto bello”, spiega.

“La cosa sui telefoni è una monarchia, è dittatoriale, sì: devi spegnere i telefoni. Non mi dispiace essere una monarchia della musica. Devi viaggiare per un po’, è un’ora, e non succede niente: il mondo continuerà a bruciare lì permanentemente. Quindi, brucerà ancora un po’”, spiegando che il test sarà di medie dimensioni. “C’è molta gamma dinamica al lavoro, ed è meglio che tu abbia un mezzo. Poi quando tornano a casa, bevono vino, fumano karuto e lo suonano a tutto volume. Qui lo ascolteremo come se fosse cotto nel teatro”, annunciò ridendo.

Nel primo dell’album, “El amor después del amor”, Páez appare accompagnato da un’orchestra. Per la seconda volta. chiamato “due giorni nella vita” Lale Esposito E Nicki Nicole al posto degli originali Celeste Carballo E Fabiana Cantelo. Poi, Nathi Fluffy Ha registrato la sua voce su “La Verónica” come previsto nei recenti spettacoli al Vélez. Nella nuova versione di “Passing Through Kathmandu” appare Elvis Costello Mentre Buarque ragazzo Versi ossessionati Luis Alberto Spinetta in “Sale petalo”.

Al provino della nuova versione di El amor después del amor hanno partecipato Vito Paez e la stampa

Luna Lavert È guest-star in “Sasha, Sissí y el círculo de baba”, e anche Marisa Monti si cimenta con “Un vestido y un amor”. “Tombs of Glory” alza il livello di un’epopea con un contributo orchestrale e un contributo di soprano Maria Castillo è di Lima.

Andrea Calamaro Appare di nuovo in “The Magic Wheel” come in quello edito nel 1992, ma invece di Charlie Garcia Questo Mateo Sugatovićl Conosci la Russia. In “Creo”, Vito lo fa di nuovo e gli ospiti tornano a “Oltre il muro del pianto”, dove Antonio Carmona E Stella d’Orientedà un nuovo aspetto all’argomento in cui è stato coinvolto Mercedes Sosa.

“The Ballad of Donna Helena” si trasforma in un rap rabbioso nelle mie mani Guai E Jariel prestata da Vito, mentre “Brillante sobre el mic” ne esalta il lato vocale e luminoso nella voce della messicana. Angela Aguilar. L’ultimo è ancora “A rodar mi vida” ed erano gli invitati Davide Lebone e il rock spagnolo Leva.

Copertina della nuova edizione di Love After Love

Al termine dell’ascolto, Vito ha risposto ad alcune domande dei presenti e si è preso il tempo di ringraziare l’amica Sofia Gala Castiglione, che è stata in parte l’ispiratrice di questo capovolgimento. “Avevo quasi tutte le canzoni pronte, ma mancava El amor después del amor, la prima. A casa sua, con dei bei diffusori che aveva, mi fece ascoltare una registrazione della band spirituale. È così che mi è venuta l’idea con cui volevo aprire l’album”, ha rivelato.

“In questo nuovo album mi do tutti i gusti. È la prova che la musica, oltre ad essere centrale nella vita di molte persone, è anche materiale con cui puoi lavorare, suonare, plasmare e andare dove vuoi. Noi vogliamo. Penso che sia il la cosa migliore che ho fatto.” , nel senso che mi sono dato tutte le libertà”, ha concluso Bayes.

