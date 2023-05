Fletcher ha segnato il suo primo fuoricampo quando i Diamondbacks hanno battuto i Giants

PHOENIX (AP) – Dominic Fletcher ha segnato il suo primo fuoricampo nelle major, ha guidato nella serie del via libera con una doppietta nel sesto e ha totalizzato quattro RBI mentre gli Arizona Diamondbacks si sono ripresi venerdì per 7-5 sugli Arizona Giants . Notte, San Francisco, dopo tre sconfitte consecutive.

Fletcher, un 25enne che ha fatto il suo debutto in Major League il 30 aprile, ha alzato la sua media a 0,457. Per il nono posto in classifica, ha pareggiato il punteggio sul 3–3 con un homer di tre run nel secondo inning contro Ross Stripling.

La palla è atterrata a 428 piedi da casa base, davanti al cartellone nell’area della piscina, tra il centrocampo destro.

Fletcher ha scelto nel quarto gioco e ha aggiunto una doppietta di Jacob Gunness (2-2) per dare alla sua squadra un vantaggio di 5-4. Con la possibilità di completare il giro, ha caricato le basi nel settimo inning, che si è concluso con un fuoricampo.

Il passaggio di Blake Sobol ha portato l’Arizona a segnare per aumentare il proprio vantaggio a due punti. Un doppio prodotto di Lourdes Juriel Jr. di Cuba ha portato l’incontro 7-4 nel capitolo 7.

Casey Schmidt ha segnato una doppietta RBI nell’ottavo posto contro Andrew Chaffin, che con il ritiro del secondo e terzo corridore Wilmer Flores è andato a terra e ha eliminato Bryce Johnson.

Il dominicano Miguel Castro ha avuto due contrasti per il secondo.

Anthony Micevic (1-0) ottiene la sua prima vittoria con i Diamondbacks. Quattro nemici si sono ritirati senza colpire.

Per i giganti, il venezuelano Thero Estrada è 5-0, Flores è 1-0.

Per i Diamondbacks, dominicano Ketel Marte 4-1. Porto Rico Emmanuel Rivera 5-1. Cuban Gurriel è 4-2 con uno segnato e uno prodotto. Il venezuelano Gabriel Moreno ha segnato il parziale di 4-2.