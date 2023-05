Float Run, le nuove cuffie di Sony pensate per gli atleti

Con un design ergonomico e innovativo, offrono un’ottima esperienza di ascolto per chi cerca il comfort.

Sony ha lanciato un nuovo modello di cuffie progettate appositamente per gli atleti. Operazione flottante Consentono agli atleti di concentrarsi durante la corsa o durante qualsiasi esercizio e ottenere un’esperienza confortevole e stabile senza dover sacrificare la qualità del suono.

Grazie al design esterno, gli atleti godono di un’esperienza di utilizzo senza pressione e leggera. per maggiore comodità, Le cuffie Float Run si trovano fuori dalle orecchie, così puoi ascoltare la musica e i suoni intorno a te contemporaneamente. Inoltre, le cuffie pesano circa 33 grammi, quindi i corridori possono godere della libertà di movimento.

Progettate per fornire stabilità e sicurezza, le cuffie Float Run Rimarrà in posizione indipendentemente dal movimento degli atleti. Le cuffie sono state testate su una varietà di forme della testa e acconciature, quindi rimarranno in posizione grazie al design flessibile dell’archetto da collo. Allo stesso modo, è stata testata con accessori come cappelli e occhiali da sole.

Cuffie Float Run Ha un design aperto per coprire l’orecchio senza coprirlo. Ciò migliora le massime prestazioni eliminando la risonanza dei suoni emessi dal tuo corpo, come passi, masticazione o respiro pesante, in modo da poter sentire i suoni ambientali ed essere consapevole di ciò che ti circonda.

Grazie al grado di resistenza all’acqua IPX4[ii]Non devi preoccuparti dei danni causati dal sudore o di essere sorpreso dalla pioggia. grazie per Lunga durata della batteria (consente fino a 10 ore di riproduzione)Le cuffie Float Run resistono a lunghe distanze e, una volta scaricate, una ricarica rapida di 10 minuti fornisce un’ora di riproduzione. Le cuffie vengono comodamente ricaricate tramite il connettore USB-C.

Una varietà di controlli in linea consente agli utenti di controllare la riproduzione e accedere all’assistente vocale sul proprio smartphone senza doverlo rimuovere dalla tasca o dalla borsa.