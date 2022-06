Floppotron 3.0, il computer orchestrale con 512 unità floppy disk, 16 unità disco rigido e 4 scanner musicali | tecnologia

Puoi fare molte cose con molto vecchio hardware. Ma se hai talento, conoscenza e programmazione, otterrai meraviglie come Il Floppotron 3.0, un computer per la produzione di musica orchestrale con 512 unità floppy disk, 16 unità disco rigido e 4 scanner.

Come spiega il suo creatore il tuo blogingegnere polacco Pawe Zadrowinak, Qualsiasi dispositivo elettronico dotato di motore e parti mobili che genera un qualche tipo di rumore. E se sai combinare abilmente questi rumori, è anche possibile trasformarli in musica.

In questo video puoi vedere un file Floppotron 3.0 In tutto il suo splendore, un’interpretazione del classico L’ingresso ai gladiatori, di Julius Fucik. Meraviglia tecnica e software:

È importante rendersi conto che questi non sono accessori per computer che producono musica, ma piuttosto La musica stessa è creata dal rumore generato dalla rotazione del motore o di alcune delle sue parti mobili. Negli anni Novanta, i lettori lo erano flessibileI dischi rigidi e gli scanner erano piuttosto fastidiosi, come puoi vedere.

Tecnicamente, il Floppotron 3.0 è una macchina complessa che richiede un perfetto coordinamento tra i circa 550 dispositivi coinvolti.

Affinché ciò sia possibile, utilizzare carte di controllo Capace di inviare comandi precisi a dozzine di dispositivi contemporaneamente. Ce n’è uno per gli scanner, uno per i dischi rigidi e tre per 512 unità floppy.

Queste carte, a loro volta, comunicano con Cinque controller RS485 تحكم, che sono collegati al cancello. Questa porta di accesso riceve musica in formato MIDI, E li converte in segnali per schede di controllo.

finalmente, Convertitore da USB a MIDI Ti permette di collegare tutto al tuo computer. Puoi vederlo molto chiaramente in questo schema:

L’hardware è importante quanto il software Converte la musica in formato MIDI in grafica animata o parti mobili dalle unità floppy diskE il dischi fissi e scanner che corrispondono a ciascuna nota.

Il risultato è sorprendente come puoi vedere nel video.

Se vuoi saperne di più sul processo di costruzione di questo incredibile Floppotron 3.0E il resto delle sue creazioni visita Il blog di Bawi Zadronyak.