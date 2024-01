Floresita si tiene lontana dalla disputa sull'eredità del padre Augusto Polo Campos: “Ho già la mia terra”

Floresita Polo risponde dell'eredità di suo padre. | TV Panamericana

Florcita Polo Diaz si è fatta da parte sulle questioni legate al caso Eredità dal suo defunto padre, Il compositore Augusto Polo Campos. L'imprenditrice ha lasciato intendere che non le importa del patrimonio lasciato dall'artista, puntando sulla sua indipendenza economica.

Durante la sua apparizione al programma “Préndete”, mercoledì 24 gennaio, l'influencer si è limitata a promuovere la vendita di terreni, evitando di approfondire la questione del denaro e vendendo l'appartamento del cantante di “When My Guitar Cries”. .

Come è noto, l'immobile posseduto dal musicista è stato un argomento controverso, dopo le dichiarazioni di uno dei suoi figli. Quando la giovane Rocío Miranda la consultò a riguardo Ha scelto di mettere in risalto il suo lavoro E la sua capacità di generare risorse proprie.

Florceta Polo prende le distanze dalla disputa sull'eredità del padre e si concentra sulla promozione del commercio fondiario. | Diffusione

“Sto lavorando. Sono una donna Champedora e ho già la mia terra e qualcosa di mio”, ha dichiarato Polo Díaz, dimostrando di preferire concentrarsi sugli sforzi personali piuttosto che sulla contesa eredità familiare.

Augusto Polo Campos Linares, il figlio maggiore del famoso artista Augusto Polo Campos, Ha presentato una denuncia formale contro i suoi fratelli, tra cui Flor Polo, per avergli presumibilmente impedito di accedere alla sua parte di eredità.

Questa accusa è apparsa dopo la morte del famoso compositore 17 gennaio 2018. La controversia familiare riguarda un appartamento a Miraflores e denaro della società “Contigo Perú”, che è responsabile dei diritti d'autore sulle opere dell'artista.

Augusto Polo Campos ebbe 7 figli, tra cui: Florcita, Selena, Geomar, Marco Polo, Cristovalz, Carmen e Augusto Polo.

Il figlio maggiore accusa i suoi parenti di mancanza di trasparenza finanziaria e giuridica, che lo priva della partecipazione ai beni immobiliari e commerciali.

“Vogliamo sapere cosa succede ai soldi, come vengono spesi e in cosa vengono investiti. (…) Non ci sono rapporti. Solo uno dei fratelli ne gode e io continuo a pagargli le tasse”, ha disse.

Susie Diaz, madre di Flor Polo ed ex deputata, è apparsa su “Delo Fuerte” per sostenere sua figlia e suggerirle di voler prendere la decisione. Procedure legali per la sua difesa.

Il figlio maggiore di Augusto Polo Campos smaschera i suoi fratelli per aver nascosto informazioni sull'eredità del milionario Veicolo del D-Day

“Mia figlia mi dice: 'Mamma, vai a difendermi. Non voglio finire nei guai.'” Mia figlia non è forte quanto me. (…) Parlerò con il mio avvocato “Così potrete vedere tutti i documenti”, ha detto.

Nel 2018, l'ex parlamentare dichiarò che la sua discendente era stata nominata esecutrice testamentaria dei beni del compositore, e all'epoca raccomandò che i diritti d'autore fossero distribuiti equamente tra i sette eredi.

Tuttavia, nell’ultima edizione dello spazio Panamericana Televisión, questo è stato rivelato Flor Polo non ricopre più questa caricaAnche se non ha specificato chi fosse responsabile della sua partenza.

Ha aggiunto: “Mia figlia mi ha detto che l'hanno rimossa dall'incarico di esecutore testamentario, perché se così non fosse ora avrebbero solo colpa di Fleur”.

Flor Polo fu nominato esecutore testamentario del patrimonio di Augusto Polo Campos, ma fu rimosso.

Susie Diaz Augusto Polo Campos ha invitato Linares a parlare se avesse sollevato accuse. Inoltre, ha negato che sua figlia gestisse i diritti d'autore e ha fornito un esempio personale del sostegno finanziario di sua figlia, citando un prestito ottenuto di recente per coprire un debito bancario di 91.000 suole.

“Ho detto a Fleur di non chiedere nulla. Le do tutto, nemmeno l'appartamento che divideranno, e non ci metto Fleur. Se vendono quell'appartamento a Fleur, non metterci “Preferirei darle i miei soldi”, ha concluso l'esperimento.

In commemorazione del sesto anniversario della morte del compositore Augusto Polo CamposI suoi figli, Florcita Polo e Marco Polo, vennero al cimitero di Huachipa per onorarlo.

Nonostante i disaccordi sull'eredità del cantautore, due dei fratelli hanno espresso la loro unione e affetto con post sui social network. Come ricorda, Affrontare i disaccordi Relativo alla distribuzione dei beni, alla gestione di “Contigo Perú” e alla proprietà di un appartamento.

Floresta e Marco Polo ricordano Augusto Polo Campos a sei anni dalla sua scomparsa. (Catturata da: @florcitapolodiaz)

“In un giorno come questo sei andato in paradiso, perché Dio ha voluto così. Anche se i mesi e gli anni sono passati, noi ti ricorderemo ancora e ti porteremo nei nostri cuori. Quelli di noi che ti amano non ti dimenticheranno mai, ” ha espresso l'influencer sui suoi social network.