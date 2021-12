Florinda Mesa ricorda il suo primo compleanno senza Chespirito – Prinsa Lieber

E l’artista ricorda che quando era giovane, queste feste non erano le sue preferite, perché la sua famiglia era modesta e non poteva ricevere dolci e regali.

Mesa ha detto che la sua adolescenza è stata una fase della sua vita in cui sentiva ancora un certo rifiuto delle festività natalizie.

È stato suo marito, attore, comico, drammaturgo, scrittore, sceneggiatore e regista, Roberto Gomez Bolaños, a far cambiare idea a Floranda.

“E’ entrato nella mia vita per insegnarmi a divertirmi…ma tutti ricorderanno quel disastroso novembre 2014…Roberto doveva festeggiare con gioia e mettergli un posto in più a tavola anche se non c’era”.

Meza ha sottolineato il fatto che alcuni compleanni sono indimenticabili, perché pieni di felicità o di tristezza. Ha anche parlato delle perdite di persone care con cui molte persone nel mondo hanno dovuto convivere a causa della pandemia di Covid-19, e ha parlato della massiccia perdita di posti di lavoro.

MISA ha voluto inviare questo messaggio come voce di incoraggiamento a coloro che hanno avuto un anno difficile, ricordando sempre il suo amato marito, Gomez Bolaños.