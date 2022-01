Fonti affermano che le prossime tre chiamate di Call of Duty, incluso Warzone 2, arriveranno su PlayStation

Activision Blizzard si impegna a rilasciare almeno i prossimi tre Call of Duty Su PlayStation dopo Acquista MicrosoftCome menzionato Bloomberg. Fonti dei media che hanno familiarità con i piani dell’editore affermano che prima dell’accordo tra Activision Blizzard e Microsoft, lo sviluppatore Firmato i prossimi due Call of Duty Lancio annuale – con campagna – e zona di guerra 2.

“Ciò comprende Call of Duty Quest’anno, che dovrebbe essere un nuovo lotto nella popolare Subsaga guerra moderna Lo sviluppo di Infinity Ward e del prossimo gioco si svolgerà a Treyarch”, afferma Jason Schreier. Inoltre, ci sarà una nuova versione di Call of Duty Warzone. Call of Dutyil battaglia reale Libero Che uscirà nel 2023. Sebbene l’articolo non fornisca maggiori dettagli, il dentroTom Henderson lo conferma zona di guerra 2 dovere PC e l’attuale generazione di console -PS5, Xbox serie X | S-, senza integrare vecchie armi e completamente rinnovata per l’hardware più recente.

Warzone 2 è letteralmente… Warzone 2. Generazione attuale e solo PC… Nessuna integrazione di armi precedenti ecc. Un gioco nuovo di zecca per dispositivi migliori. Tom Henderson (_Tom_Henderson_) 25 gennaio 2022

Phil Spencer ha promessoRispetta tutti gli accordi esistente dopo l’acquisizione di Activision Blizzard “ha confermato che era suo”vuoi mantenere Call of Duty e PlayStation. Sony è una parte importante del nostro settore e apprezziamo il rapporto. ” Accordi a cui fa riferimento Sony È per i prossimi tre arciere.

La domanda a cui non viene data risposta nell’articolo è cosa accadrà a medio e lungo termine, Alcuni piani “fuzzy” secondo queste fonti. Microsoft prevede che l’acquisizione sarà completata entro i prossimi sei-18 mesi, dopodiché potrà decidere se mantenere la serie su PlayStation, come nel caso di Microsoft. Maine Crafto rilasciare giochi solo su Xbox e PC, come di seguito Manoscritti dello sceicco. I dipendenti di Activision hanno anche speculato sui rilasci di Call of Duty più distanti Invece del tasso annuo Chi ha avuto la saga per oltre un decennio.