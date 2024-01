Fonti: Benzema sta valutando la possibilità di lasciare l'Arabia Saudita

Si dice che l'Etihad sia riluttante a lasciare che il suo prezioso acquisto estivo vada in prestito o con un contratto a tempo indeterminato

Karim Benzema Sta esplorando le sue opzioni nella finestra di mercato di gennaio dopo sei mesi deludenti al club l'Unione Seguace Lega professionistica sauditaLo dicono le fonti esp.

L'attaccante 36enne non è soddisfatto dell'esito della sua permanenza in Arabia Saudita finora, anche se il vincitore del Pallone d'Oro 2022 ha segnato 15 gol in 24 presenze in tutte le competizioni da quando si è unito al redditizio campionato come free agent.

Benzema a centrocampo con l'Al-Ittihad Yasser Bakhsh/Getty Images

Si dice che il club sia riluttante a lasciare che il suo prezioso acquisto estivo vada in prestito o con un contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, il suo partner in Lega professionistica saudita Jordan Hendersonè l'esempio di un giocatore che ha negoziato con successo la risoluzione del suo contratto (nel suo caso, con un accordo) per allontanarlo dal Paese del Golfo.

Lui l'Unione Sta affrontando problemi in questa stagione e si classifica settimo in classifica, a 25 punti dalla capolista Luna crescenteChi ha vinto il titolo la scorsa stagione. BenzemaA cui restavano due anni e mezzo di contratto, è stato criticato dai media sauditi per la sua prestazione.

Lo dicono le fonti esp Quale premier League Potrebbe essere un'opzione per Benzemae molti club, incl Chelseaha mostrato interesse per l'attaccante veterano.

Non si parla di ritorno Real Madrid, Il luogo in cui l'ex nazionale francese ha trascorso 14 anni è una mossa possibile.

Benzema Lei rimane bloccata a Mauritius dopo che il ciclone tropicale Bilal ha colpito la regione e ha bloccato tutti i voli da e per l’isola. Al-Ittihad è in ritiro a Dubai e Benzema si unirà alla squadra e all'allenatore Marcelo Gallardo non appena sarà in grado di farlo.

*In questo rapporto sono state utilizzate informazioni di James Ollie.