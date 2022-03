Fonti dicono che Zion Williamson si unirà ai New Orleans Pelicans la prossima settimana

Forza del pellicano di New Orleans in avanti Sion WilliamsonÈ tornato in città dopo aver trascorso quasi due mesi a Portland per riabilitare il suo piede infortunato lontano dalla squadra, hanno detto fonti a ESPN sabato.

Williamson, che si è fratturato un quinto metatarso al piede destro durante l’estate, tornerà in squadra la prossima settimana. Fonti hanno detto a ESPN che Williamson inizialmente non viaggerà con la squadra per le partite contro Denver e Memphis.



Mercoledì, i Pelicans hanno annunciato che il piede destro rotto di Williamson stava mostrando segni di miglioramento. Le fonti hanno aggiunto che, sebbene rimanga all’estero a tempo indeterminato, ora è pronto per fare il passo successivo nel suo processo di riabilitazione con la squadra. Williamson non è ancora progredito al punto da potersi allenare, ma lavorerà in tal senso sotto la supervisione dell’equipaggio di Pelican.

Williamson non ha ancora giocato in questa stagione e ha giocato solo 85 partite nella sua carriera NBA.

Senza Williamson, i Pelicans sono passati al Play Championship. Dopo che la stagione è iniziata 3-16, New Orleans da allora è stata 24-20 e ha preso il 10° posto nella classifica della Western Conference.

New Orleans è a metà partita dietro i Los Angeles Lakers per il 9° posto da quando hanno scambiato CJ McCollum Poco prima della scadenza dello scambio, i Pelicans sono andati 5-4 ma stanno cavalcando una serie di quattro vittorie consecutive.