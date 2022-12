Fonti hanno affermato che il lanciatore giapponese Kodai Senga e i New York Mets hanno concordato un contratto quinquennale del valore di 75 milioni di dollari.

Il lanciatore giusto Kodai Singa I New York Mets hanno concordato un accordo quinquennale da 75 milioni di dollari, hanno riferito fonti a conoscenza dell’accordo al giornalista di ESPN Jeff Bassan sabato sera.

Ci sono state alcune domande dell’ultimo minuto sulla chiusura dell’affare questo fine settimana, ma sono state risolte e Senga è soddisfatta in attesa di Madi.

Senga, 29 anni, ha giocato per 11 stagioni nella Nippon Professional Baseball League giapponese, andando 104-51 con 2.42 ERA e 1.10 WHIP in 275 partite in carriera.

Si unisce a una rotazione rinnovata dopo che il libero arbitrio ha sconfitto il Jacob De Grum che ha firmato con i Texas Rangers e Taeguan Walker Con i Philadelphia Phillies.

Mercoledì i Mets hanno concordato un accordo biennale da 26 milioni di dollari per il mancino. José Quintanafonti hanno riferito a ESPN. Questo contratto è arrivato due giorni dopo il tre volte vincitore del Cy Young Award, Justin Verlanderaccetterà un contratto biennale da 86,66 milioni di dollari con il club.

Anche prima dell’accordo con Senga, si prevedeva che il libro paga dei Mets per la prossima stagione fosse di circa $ 320 milioni. Saranno la prima squadra ad aprire la stagione con uno stipendio di $ 300 milioni, secondo ESPN Stats & Info.

La scorsa stagione, i Mets sono andati 101-62, ma sono finiti al secondo posto nella NL East dietro agli Atlanta Braves. New York ha perso contro i San Diego Padres nella loro serie di wild card in tre partite.

La notizia dell’accordo Senga è stata riportata per la prima volta da SNY.