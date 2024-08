Fonti hanno riferito che il Liverpool ha concordato con la Juventus di ingaggiare Chiesa

Federico Chiesa, all’ultimo anno di contratto con la Juve, non conta per il nuovo allenatore Thiago Motta. Liverpool E Juve Hanno concordato un accordo del valore di 10 milioni di sterline (13 milioni di dollari) per il trasferimento Federico ChiesaHa detto una fonte esp. Il 26enne attaccante ora vola Liverpool Per una visita medica per chiudere, la mossa shock include anche ulteriori 2,5 milioni di sterline in add-on, ha detto una fonte esp Dipende dal rendimento della squadra. Federico Chiesa presso le strutture della Juventus Chris Rico – Juventus FC/Juventus tramite Getty Images Chiesache è all’ultimo anno di contratto, è caduto in disgrazia alla Juventus sotto il nuovo allenatore Thiago Motta. Stava per essere trasferito da lui Barcellona Per 13 milioni di euro (14,5 milioni di dollari) all’inizio di questo mese, ma la squadra Lega spagnola Non è stato in grado di strutturare l’accordo. Selezioni editoriali 2 correlati “Sono molto felice e pronto per questa nuova avventura”, ha detto Chiesa nelle immagini trasmesse dai media italiani al suo arrivo all’aeroporto mercoledì. “Voglio ringraziare i tifosi della Juventus. Grazie per tutto l’amore che mi avete dato in questi anni. Vi porterò nel mio cuore. Grazie”. Juve“. “Sono così felice, io e la mia famiglia non vediamo l’ora.” Chiesa Ha subito una serie di infortuni, tra cui un’assenza di 10 mesi per un infortunio ai legamenti crociati, da quando assisteva l’allora allenatore della Nazionale italiana. Roberto Mancini Riuscirci Euro 2020Che si giocherà nel 2021. Ma nonostante la sua travagliata storia fisica,… Liverpool Interessato a Chiesa Per la sua storia e diversità. READ Nicolas Larcamon è il nuovo allenatore del Cruzeiro, guidato da Ronaldo Nazario *In questo rapporto sono state utilizzate informazioni dell’Associated Press.