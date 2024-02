Fonti: i leader assumono Cowboys DC Dan Quinn come nuovo allenatore

ASHBURN, Virginia – I leader di Washington stanno assumendo il coordinatore difensivo dei Dallas Cowboys Dan Quinn come prossimo allenatore, dicono fonti ad Adam Schefter di ESPN.

Quinn sostituisce Ron Rivera, licenziato dal nuovo proprietario Josh Harris un giorno dopo la fine della stagione. I Leader hanno assunto Adam Peters come direttore generale il 12 gennaio. Le mosse rappresentano i primi importanti acquisti calcistici per Harris, che ha completato l'acquisizione della squadra a luglio.

Dan Quinn, coordinatore difensivo dei Dallas Cowboys, supervisiona gli allenamenti del campo di addestramento al River Ridge Field di Oxnard, in California, il 26 luglio 2023. Jane Kamen-Onsia-USA Today Sports

Quinn, 53 anni, è stato coordinatore difensivo di Dallas nelle ultime tre stagioni. I Cowboys si classificarono quinti in totale in punti e settimi in yard. Sotto Quinn, i Cowboys guidarono la NFL con 93 palle perse forzate.

In precedenza ha servito come capo allenatore degli Atlanta Falcons dal 2015 al 2020, dove ha guidato i Falcons al Super Bowl dopo la stagione 2016, quando hanno perso contro i New England Patriots ai tempi supplementari, dopo essere stati in vantaggio per 28-3.

Atlanta ha vinto 10 partite in due stagioni prima del suo arrivo. I Falcons sono andati 8-8 nella sua prima stagione e un totale di 29-19 nelle prime tre. Ma Atlanta è andata 14-23 nelle ultime due stagioni. Hanno terminato 43-42 in totale e 3-2 nella postseason.

Prima del suo periodo ad Atlanta, Quinn è stato il coordinatore difensivo per due stagioni con i Seattle Seahawks. Lì, le loro difese si classificavano al primo posto in punti e yard ogni stagione.

Dallas è al quinto posto in yard e touchdown in questa stagione. I Cowboys erano tra i primi 10 punti in difesa in ciascuno dei tre anni di Quinn.

Quinn avrà un duro lavoro a Washington. La scorsa stagione la Leaders ha chiuso con un record di 4-13, non chiudeva con un record di vittorie dal 2016 e non vinceva una partita di playoff dalla stagione 2005.

Ma i Chiefs hanno la scelta numero 2 nel Draft 2024, dove potrebbero selezionare il loro quarterback del futuro, e selezioneranno cinque dei migliori 100 giocatori. Hanno anche quasi 70 milioni di dollari di spazio limite disponibile, con il potenziale per creare almeno altri 15 milioni di dollari liberando più giocatori.