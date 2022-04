Ford F-150 Lightning: il primo pick-up elettrico Ford inizia il suo viaggio nel mondo – Settore – Ibrido ed Elettrico

Finalmente, dopo mesi, addirittura anni, passati a capirlo poco a poco, scoprendo dati, immagini e sviluppi, Ford F-150 fulmine Inizia il suo viaggio nel mondo reale. Lo ha annunciato il CEO di Ford Jim Farley Il prossimo 26 aprile sarà il giorno importante che molti aspettano da mesi. Un momento davvero speciale perché tutti si aspettano che diventi una delle auto elettriche più vendute sul mercato.

Sebbene non sia il primo camion elettrico ad arrivare sul mercato, questo onore andrà sempre Riviano R1TIn effetti, l’F-150 Lightning è stato definito un’azione di massa, il primo camion elettrico a grandezza naturale. In questi ultimi mesi, roccaforte Era Lavora nelle unità di produzione e stoccaggio e consegnale in grandi quantità. E funzionano meglio con tali consegne, perché le riserve si stanno accumulando sui banchi dei venditori.

Questa è stata la follia che l’ha scatenata Molti trader hanno iniziato a speculare sul prezzo di vendita, che è qualcosa che Ford ha fermato alla radice. Dalla sua presentazione ufficiale, il numero di prenotazioni ha raggiunto le decine di migliaia. Solo 20.000 unità sono state ordinate nelle prime 24 ore e alla fine del 2021 ne sono state contate più di 200.000. Data questa situazione, Ford ha dovuto raddoppiare i suoi sforzi per produrre l’F-150 Lightning, anche se quelli si aspettano di soddisfare la forte domanda che ne deriva. finalmente, All’inizio di dicembre ha dovuto chiudere gli ordini.

All’inizio dell’anno, quelli di Detroit hanno dovuto pressurizzare il gas alle fabbriche. Non c’era altra scelta che farlo Copie di produzione già modificate. Ford stima che entro il 2023 saranno in grado di produrre un totale di 80.000 unità, mentre nel 2022 non ci saranno più di 25.000 unità. Gli F-150 elettrici escono dalla catena di montaggio. Ricordiamoci che gli ordini confermati sono più di 200.000, quindi gli ultimi che sono entrati a far parte della lista devono aspettare ancora un po’.

La maggior parte di queste prenotazioni è stata effettuata molto prima che i prezzi di vendita fossero conosciuti. qualche mese fa Ford ha annunciato che il prezzo dell’F-150 Lightning partiva da $ 39.974. Prezzo unitario di partenza più focalizzato sull’uso professionale. Su una scala graduale di autonomia, forza e attrezzatura, La versione più completa è offerta dal prezzo minimo di $ 90.874. Un costo molto alto di quello che il mercato statunitense pagava per un camion.

Come bonus, gli acquirenti riceveranno l’ultima generazione con un grande potenziale. Viene fornito un modulo di accesso con un file Un’utile batteria da 98 kWh ha un’autonomia fino a 370 km. Nella sua forma più capace, il Ford F-150 Lightning racchiude una pila di 131 kWh di potenza reale con un’autonomia certificata di 482 km.