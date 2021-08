Ford Mustang Mach-E, ecco come è stata dimostrata la sua affidabilità

La Ford Mustang Mach-E è un modello sicuro, resistente e affidabile? Ecco alcuni degli esami a cui è stato sottoposto.

Da un po’ di tempo Ford è salita sul carro delle auto elettriche. L’arrivo di varianti di questa classe all’azienda nordamericana è diventato realtà. È costato sì, ma l’azienda che ha dato vita a una Mustang è riuscita ad arrivare in tempo Prossima trasformazione della flotta. Siamo senza dubbio in un momento di grande sviluppo tecnico.

In questo caso, l’azienda che ha guidato la prima rivoluzione automobilistica è riuscita a creare un prodotto differenziale, che è In grado di renderlo molto difficile per altre variabiliCome la Tesla Model Y. La Mustang Mach-E, il nome del primo modello di produzione costruito per essere completamente elettrico all’interno del marchio, sarà difficile da rompere.

Ford ha catturato l’attenzione del settore con l’introduzione della Mustang Mach-E

Lo si può dire dopo aver analizzato i vari test che sono stati condotti al riguardo. Ford è riuscita a crearlo Una proposta alternativa al suo gruppo tradizionale. Lo fece anche, scommettendo su una setta che sembrava chiaramente un sacrilegio. Chi ha avuto l’idea originale di chiamare la Mustang elettrica a batteria? Sono nati fiumi d’inchiostro.

Ora, sembra che tutto sia stato lasciato indietro. Il Fornire soluzioni altamente innovative, come l’installazione di una batteria del telaio, ha reso Ford uno dei principali produttori di veicoli elettrici. In questo contesto, l’azienda ha deciso di mostrare al pubblico quanto bene ha funzionato su questa particolare vettura.

Vediamo, quindi, quali sono le qualità più notevoli di questa tecnologia, perché è una proposta differenziale nel mercato e, naturalmente, In che modo la presentazione può influire sul veicolo in questione? per tali test. Sapevi che questi sono alcuni degli studi che di solito vengono fatti per determinare i punteggi di affidabilità?

Mustang Mach-E, il modello Ford su cui tutti gli occhi sono puntati

Con una rapida occhiata a ciò che Ford ha da offrire con questo modello, puoi capire quanto il marchio sia impegnato nel prodotto elettrico. Tra i test effettuati nelle ultime settimane, è notevole Come guidare su piste sterrate O, semplicemente, copiando i movimenti che verranno prodotti giorno dopo giorno, sono ora in fase di sperimentazione.

Si può leggere anche nel portale specializzato InsideEV’sGuidare a 100 km/h è uno dei test più impegnativi per la risoluzione dei problemi. Questa pratica influisce direttamente Dentro ci sono “scarafaggi” Quando si superano le buche, oltre a controllare che la sospensione risponda pienamente ai difetti del terreno.

Uno dei test consiste nell’applicare una forte pressione sulla vernice del corpo

D’altra parte, come abbiamo appreso, altri test di maggiore distanza servono a porre l’oggetto sotto costante sollecitazione. In questo senso vengono eseguiti un totale di 60 lavaggi a pressione da 117 bar con l’obiettivo di copiare Cosa farà l’utente medio se decide di lavare la sua auto? Ogni due settimane per due anni. Pertanto, è possibile osservare eventuali danni al rivestimento.

D’altra parte, il robot noto all’interno del marchio come Robutt, è responsabile della copia della stessa manovra che può essere eseguita Esegui migliaia di volte durante la vita dell’auto. Questa non è altro che l’imitazione dell’ingresso e dell’uscita dell’auto e la sua produzione di alimentazione del sedile. In questo modo vengono eseguiti fino a 25.000 test per determinare la forza.

Schermo schiacciato per verificarne la resistenza

Uno dei test più rilevanti per quanto riguarda questo modello è che è direttamente collegato allo schermo. Troviamo, alla fine, una scelta che di per sé tende ad essere sottile. Chi non ha mai rotto il nostro schermo mobile prima? Il materiale è molto migliorato, ma ciò nonostante è importante eseguire più esami del normale.

Ancora più importante, questo è stato senza dubbio uno dei motivi principali della denuncia da parte dei media. È in una situazione anormale ovviamente Attira l’attenzione per le sue dimensioni sproporzionate. Tuttavia, i test hanno dimostrato che si tratta di una tecnologia potente, progettata per accompagnare la vita utile dell’auto nel suo insieme.

Dovremo aspettare un po’ per vedere se, ovviamente, Siamo di fronte a un veicolo con potenti capacità e solido o se, al contrario, ci troviamo di fronte a un’opzione con carenze nel medio e lungo termine.