Foresta di San Vicente: Dopo aver benedetto lo spazio verde, i vicini ripuliscono – Nazionale

Mettersi in mostra Camicie bianche E pieno guanti, Scope E Sacchi per rifiutiQuesta mattina i vicini hanno organizzato una Giornata di pulizia E benedizione In esso Foresta di San Vicentenel quartiere omonimo assunzione. La foresta è stata benedetta da p Jorge CentorioN.

vicino Rifiutano il contratto di locazione Subordinare Spazio verde Per costruire un Supermercato all’ingrossoperché causerebbe Abbatti 100 alberi. Ma insistono confisca dei beni, proprietà IL Fondo pensione e pensione dei dipendenti di Andyper convertirlo in Spazio pubblico Preservando così le piante del luogo.

Il Senato ha recentemente respinto A fattura A Espropriazione dello spazio A tal fine e sulla base di una proposta Camera dei Rappresentanti. L’iniziativa è stata rinviata alla Camera dei Rappresentanti, che deve farlo Ratificandolo o approvandolo I senatori hanno rifiutato.

“In esso quartiere di San Vicente Noi siamo 15.800 contribuenti E Non ne abbiamo uno Solitario piazza“Non abbiamo luoghi pubblici di intrattenimento”, ha detto l’avvocato. Rosa VacchettaUn attivista forestale. Ha aggiunto che lo spazio serve come… protezione A Torrente Ferreira.

Esortano i parlamentari e Comune di Asunción A Trasforma la foresta Nel giardino quello Salva tutti i tuoi alberi.