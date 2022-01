Formula 1 2021: Michael Schumacher riceve gli auguri di compleanno

eIl mondo non dimentica Michael Schumacher come gli amanti Formula 1 E i loro parenti, molto meno. Kiser compie 53 anni il 3 gennaio. Poco si sa delle sue condizioni attuali dopo il suo incidente sugli sci otto anni fa, per il suo bene Il desiderio di privacy della tua famiglia. Sebbene i loro cari non abbiano inviato alcun messaggio dall’account Twitter di Michael che gestiscono, altri lo hanno fatto.

tra loro, Ferrari, la piazza in cui ha vinto cinque dei suoi sette titoli mondiali nel Grande Circo. Siamo tutti con te, Michael. Oggi e tutti i giorniHanno commentato per mostrare il loro sostegno a uno dei personaggi più leggendari.

Più tardi, quelli di Maranello hanno voluto evocare le loro statistiche

mercedes Anche l’ultima squadra con cui ha corso in Formula 1 al ritorno dal ritiro ha voluto avere un ricordo con i teutoni. “buon compleanno a icona F1, pregare. Ad accompagnarlo c’era l’hashtag che oggi è diventato un trend su mezzo pianeta #keepfightingMichael (Michael continua a combattere), in riferimento alla sua condizione fisica.

Emotevo Jane Todd

Jane Todd, che di recente ha lasciato la presidenza della FIA e che era direttore della ‘Scuderia’ in un tedesco bizzarro, è menzionato anche nelle reti del suo amico, che di solito visita di tanto in tanto. . “Buon compleanno Mikel. In questo giorno speciale ci congratuliamo con una meravigliosa leggenda della Formula 1 e un caro amico. Michael, T Sono ancora un’ispirazione per tutti noi. Ti amo per il tuo compleanno.”

Novità sul vaccino booster e sui micronizzati in Messico

Quanto sei protetto dai micron in base al tuo attuale vaccino contro il Covid-19?

Il messicano Vaccine Booster: come registrare gli anziani online

Quali sono i cinque sintomi di una variabile micron?

– Quanti micron casi ci sono in Messico, dove sono e perché sono stati infettati?

Vaccino booster contro vaccino micronizzato: quale vaccino biologico contro il Covid-19 protegge di più?

Chi e chi non può essere vaccinato contro il Corona virus?