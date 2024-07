“Forniamo kiwi tutto l’anno a seconda del Cile, della Nuova Zelanda, dell’Italia e della Grecia”

La stagione dei kiwi è in pieno svolgimento nell’emisfero australe. La Nuova Zelanda e il Cile sono i principali fornitori, seguiti dall’Argentina, un player relativamente nuovo che inizia con piccoli volumi. “Per i nostri clienti canadesi ci affidiamo principalmente al Cile”, afferma Marcelo Rusca di Go Fresh, una divisione del gruppo di società Gamble. “Per quanto riguarda la varietà verde Hayward, abbiamo buone partnership con i produttori cileni e accesso a quantità significative”. La prima spedizione dal Cile arrivò in Canada tre settimane dopo, in aprile. La stagione dovrebbe concludersi a metà settembre.

In generale, il raccolto di kiwi cileno è molto sano. Anche se all’inizio della stagione c’è stata qualche pioggia, la qualità non è stata influenzata. Con un aumento della produzione del 7% rispetto allo scorso anno, l’offerta è stabile e il volume tende verso frutti più grandi.



Italia, Kiwi allo stabilimento.

Varietà gialla

Oltre alla varietà verde Hayward, da qualche anno sono entrate sul mercato anche le varietà gialle, che stanno rapidamente guadagnando quote di mercato. “Portiamo una varietà gialla chiamata Sorelli dal Cile, ma ha una durata di conservazione molto breve”, ammette Raska. “Una volta che la Nuova Zelanda inizierà, sarà molto difficile per Sorely competere.” Mentre Go Fresh acquista la maggior parte dei suoi prodotti direttamente dalla fonte, i kiwi SunGold della Nuova Zelanda sono più controllati. “Zespri ha accordi di marketing con distributori selezionati in Canada, uno dei quali fa parte delle stesse aziende globali di Oppy, Go Fresh.”



Frutteto di kiwi in Italia.

La Grecia diventa più importante

Anche se mancano ancora pochi mesi alla stagione cilena, Go Fresh sta già monitorando i calendari del raccolto in Italia e Grecia. Mancano ancora 13 settimane alla stagione italiana e si prevede che i livelli di produzione in Italia saranno inferiori alle medie storiche, ma superiori a quelli dell’anno scorso. Nel complesso, i livelli di produzione in Italia sono in calo, mentre la produzione di kiwi si sta spostando sempre più verso la Grecia. “La Grecia sta diventando un attore importante perché ha condizioni simili o migliori”, dice Ruska. I volumi di kiwi provenienti dalla Grecia sono elevati in questa stagione con l’entrata in produzione di nuovi frutteti. “Anche se il volume aumenterà, stiamo monitorando da vicino le condizioni di crescita a causa delle temperature molto elevate quest’estate in Grecia”. La finestra di produzione per i due paesi europei va all’incirca da fine ottobre a marzo o all’inizio di aprile. Go Fresh importa principalmente varietà di kiwi verdi dall’Italia e dalla Grecia, poiché entrambi i paesi preferiscono destinare le loro varietà gialle al mercato europeo; “In questa stagione avremo anche varietà gialle”, rivela Raska.

L’approvvigionamento da Cile, Nuova Zelanda, Italia e Grecia consente a Go Fresh di fornire kiwi tutto l’anno ai suoi clienti nordamericani.



I piatti Kiwi sono riciclabili e biodegradabili in casa.

Consistenza

Sempre attento alla sostenibilità, Go Fresh offre kiwi verdi e gialli in vassoi riciclabili e compostabili in casa. “Confezioniamo un vassoio da 600 g, adatto a frutti molto piccoli e con una buona presentazione”, spiega Raska. “La confezione ha un bell’aspetto e fa sì che il frutto abbia un buon sapore per il consumatore”. Nell’introdurre nuovi prodotti, Go Fresh continua a sottolineare l’importanza delle pratiche di imballaggio sostenibili.

