Forte la reazione di Eric Elira alla presunta faida con Melissa Paredes, secondo Rick La Torre

La reazione di Eric Elira dopo il fidanzamento con Melissa Paredes | TikTok/@RickLaTorre

Influencer Rick La Torre firmare a Eric EliraConosciuto per il suo ruolo di “Joel Gonzalez” nella serie TV “In fondo c'è una stanza“, molto turbato dalle voci che lo collegano a lui Melissa Paredes. Secondo le speculazioni sui social, gli attori saranno i protagonisti della campagna che sta per essere lanciata Medina Majali Questo lunedì, 29 gennaio.

Da Melissa Paredes Ha annunciato la sua separazione da Antonio ArandaSono emerse diverse teorie sui motivi di questa inaspettata separazione, poiché la coppia aveva intenzione di sposarsi. Sebbene entrambi siano rimasti in silenzio sulla questione, alcuni utenti lo hanno sottolineato Eric Elira Potrebbe essere stato un motivo di contesa nella relazione.

Come ricorda, Melissa Paredes E Eric Elira Hanno condiviso i ruoli nella serieIn fondo c'è una stanzaHanno recitato in molte scene di baci. Nonostante la natura romantica del loro lavoro sullo schermo, entrambi gli attori hanno mostrato professionalità sul set, soprattutto perché ognuno di loro aveva un partner.

Joel (Eric Ellera) e Patty (Melissa Paredes) erano una delle coppie più amate di “Al Fondo Hay Sitio”. Cattura/TV America

Tra le voci che lo collegano a lui Melissa ParedesLo ha riferito l'influencer Rick La Torre Eric Elira Si arrabbierà con le persone che affermano di essere loro infedeli Alison PastoreLa sua compagna e madre del suo ultimo figlio con la sua ex co-protagonista.

“Su Tik Tok è apparso che Eric Elira e Melissa Paredes saranno i campioni del torneo di Magali questo lunedì, e la verità è che non lo sono. Mi hanno detto che Eric ha finito per arrabbiarsi molto a causa di questo Tik Tok, quindi il Tik Tok che ha pubblicato queste informazioni potrebbe finire in tribunale”, ha detto in Video: “Non lo sappiamo, ma potrebbe succedere.”

Eric Ellera è arrabbiato per il suo legame romantico con Melissa Paredes.

D'altronde, tiktoker lo ha segnalato Eric Elira Esclude completamente di essere il protagonista di Ampay andando in viaggio con lui Alison BastowVedi Cuba. La coppia si sta godendo una breve vacanza, il che indica che la loro relazione d'amore è più forte che mai.

Il 19 gennaio, Melissa Paredes Ha sorpreso più di una persona annunciando la sua relazione romantica con lui Antonio Aranda È finita dopo due anni insieme. “Annuncio la mia separazione emotiva da Anthony Aranda, una persona per la quale nutro grande affetto e rispetto dopo aver passato dei bei momenti. Probabilmente ci vedranno ancora insieme“Mentre condividiamo rapporti di lavoro che proseguiranno per la loro strada”, ha affermato nella lettera.

Tuttavia, in meno di due settimane, la coppia ha ripreso la loro storia d'amore. innanzitutto, 'Amore e fuocoHa pubblicato un rapporto in cui la coppia ha trascorso la notte insieme e, in seguito, entrambi hanno registrato un video su TikTok in cui hanno mostrato la loro vicinanza.

“A volte per cose così semplici prendiamo decisioni così radicali. Ma non preoccuparti, ci stiamo lavorando insieme. Non è necessario inventare molte cose brutte, ma comunque grazie per la tua preoccupazione. Ha scritto: ” Anthony Aranda, mi mancava “A te”. Melissa Paredes sulla tua piattaforma

Melissa Paredes e Anthony Aranda confermano la loro riconciliazione.

Modello Melissa Paredes Ha indicato che il suo Presumibilmente Ambai Che andrà in onda nel programma 'TV Majali La Firme' il prossimo Lunedì 29 gennaiopuò far parte della strategia Attira il pubblico Per canale. Questa affermazione è stata fatta in una recente intervista con Trum Media.

Melissa Paredes ha rotto il silenzio sui presunti pagamenti. Instagram/@melisaparides

“È chiaro che devono vendere il loro spettacolo, qualunque cosa accada”, ha commentato. Inoltre, l'ex reginetta di bellezza ha espresso la decisione di non parlare ulteriormente della sua rottura. Antonio Randa. “C'è già tutto nella mia dichiarazione e non voglio speculazioni davvero ridicole”, ha detto.

Si dovrebbe notare che 'TV Majali La Firmeera il programma che aveva precedentemente sostenuto Melissa Paredes Essere infedele a Rodrigo Cubasuo marito all'epoca, con Antonio Aranda. Le foto controverse hanno causato il divorzio della coppia e la perdita del lavoro di Melissa presso “L'America oggi'.