Forte ripresa delle prospettive per il mercato retail in Vietnam

ha detto l’agenzia di stampa VNA, citando casi come il rivenditore tailandese.

Questa organizzazione ha recentemente annunciato che investirà altri 869 milioni di dollari nel mercato al dettaglio vietnamita nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di aumentare le sue vendite a 2,826 miliardi di dollari nel 2026.

Da parte sua, il gruppo giapponese AEON investirà 2 miliardi di dollari per espandere la propria presenza nel paese dell’Indocina e portare il numero totale di centri commerciali a 25 entro il 2025, cinque volte il numero attuale.

Secondo un sondaggio del Vietnam Report, nel 2022 oltre il 53% delle imprese al dettaglio ha raggiunto prestazioni aziendali pari o superiori ai livelli pre-pandemia.

Il Ministero dell’Industria e del Commercio prevede che il settore della vendita al dettaglio vietnamita guadagnerà circa 350 miliardi di dollari entro il 2025, un importo che rappresenterà circa il 59% del bilancio nazionale totale.

Tuttavia, come ha avvertito il viceministro dell’Industria e del Commercio, Do Thang Hai, c’è ancora bisogno di un rapporto più stretto tra le parti della filiera delle materie prime (produttori, distributori, trasportatori e consumatori), soprattutto per i prodotti alimentari di base .

La situazione rimane particolarmente difficile per quanto riguarda il contrabbando, le frodi commerciali e le merci contraffatte, nonché le violazioni antitrust.

ing / mb