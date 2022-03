Fortnite annuncia la skin di Chloe Kim: come ottenerla gratis nella sua tazza

Battaglia reale di Fortnite già presentato La nuova skin della serie Idols Basato sulla regina dell’half pipe e campionessa di pattinaggio artistico Cloe Kim. attraverso il ruscello Seconda stagione: La Resistenza Dal Capitolo 3 cadrà la doppia medaglia d’oro del videogioco Epic Games Disponibile in negozio Dal 27 marzo, ma prima che tu possa farlo anche tu Può essere ottenuto gratuitamente partecipando al loro torneo privato. Allora ve lo diciamo qui Tutti i dettagli.

Abbiate il coraggio di sognare come un drago 🐉❄️ Doppia medaglia d’oro Incorpora il tweetFai scorrere l’half-pipe sull’isola nell’ultima serie di Idol.https://t.co/Mqep9vzDxl pic.twitter.com/WZLUM6jkt4 Fortnite 23 marzo 2022

Appunta l’atterraggio con il prossimo gruppo di Chloe Kim su Fortnite.

La skin di Chloe Kim per la serie Fortnite Idol e vari cosmetici saranno disponibili nel negozio di oggetti di gioco da Sabato 27 marzo Dal 2022 alle 01:00 CET. La collezione di Chloe Kim può essere trovata nella sua sezione in primo piano del negozio e può esserlo anche prendilo per tacchini Articolo completamente in negozio Tutte le piattaforme video gioco.

Epic ha già inviato un file Vestito di Chloe Kim E tutti i suoi componenti aggiuntivi di Fortnite (sebbene il loro prezzo sia ancora sconosciuto):

Abito Chloe Kim: Ci saranno fino a quattro stili alternativi oltre allo stile predefinito (Invicta, Pink Poppy, Icy Infusion e Extreme Freeze Style).

Ci saranno fino a quattro stili alternativi oltre allo stile predefinito (Invicta, Pink Poppy, Icy Infusion e Extreme Freeze Style). Accessorio per le ali dello zaino sottozero: Sarà incluso con l’acquisto dell’abito.

Sarà incluso con l’acquisto dell’abito. vertice: Fare un pupazzo di neve.

Fare un pupazzo di neve. Suite Delta: Nonpol.

Nonpol. gesto: Talento con la tavola.

Tutti questi cosmetici possono Da acquistare singolarmente O insieme sul set di Chloe Kim. Includerà molto Schermata di caricamento esclusiva Viaggio di Nonbula.

Con l’annuncio della skin di Chloe Kim, anche Epic Games è ufficiale Annuncio della nuova Chloe Kim Cup Che, appunto, porta questo nome perché tra le sue ricompense c’è un nuovo outfit speciale che i giocatori hanno Può essere ottenuto gratuitamente Se ottengono buoni risultati nel torneo.

La Chloe Kim Cup si svolgerà così Giovedì 24 marzo 2022 .

. per regione Ovunque tu sia, il programma delle gare sarà diverso (inserisci Scheda Competizione dal menu di gioco per scoprire esattamente quando inizia la Chloe Kim Cup nella tua zona).

Sei pronto per la Chloe Kim Cup? Nel nostro primo torneo a due persone senza una build, competi per avere la possibilità di sbloccare l’abito di Chloe Kim, le ali posteriori inferiori allo zero e la schermata di caricamento di Flying Nunball prima di entrare nel negozio! pic.twitter.com/nYNacF3lBR Fortnite 23 marzo 2022

Qualsiasi giocatore può partecipare Nella Coppa Kim Chloe, però Prerequisiti È necessario avere L’autenticazione in due passaggi è abilitata Nel tuo account Epic e nel tuo account Livello 50 o superiore (Puoi vedere il livello del tuo account nella scheda “Carriera” all’interno del gioco). Puoi fare riferimento al regolamento completo del torneo su Pagina delle regole ufficiali della Chloe Kim Cup.

Il torneo è composto da La seconda fase del concorso Nessuna costruzione.

Nessuna costruzione. I giocatori possono partecipare Fino a 10 giochi Nel periodo tre ore Per guadagnare più punti possibile.

Nel periodo Per guadagnare più punti possibile. Ogni esclusione aggiungerà un punto.

Giocatori che ottengono i migliori post Può essere completamente aperto libera la pelle Di Chloe Kim, incluso il suo look alternativo e lo zaino Wings BELOW Zero.

Può essere completamente aperto Di Chloe Kim, incluso il suo look alternativo e lo zaino Wings BELOW Zero. Tutti i giocatori che ottengono Ottieni almeno 8 punti Otterrai una schermata di caricamento viaggio nonbula.

Ricorda che puoi abbiamo visitato Oh Per scoprirlo I migliori consigli e trucchi E superare facilmente tutte le sfide della stagione.