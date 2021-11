Fortnite: data di fine della stagione 8 e data di inizio del capitolo 3 | video gioco

Tutto pronto. È un gioco elettronico, Il battaglia reale Gratuito Giochi epici Che ha conquistato il mondo dei videogiochi per più di quattro anni, si prepara a celebrare uno dei suoi eventi più importanti dell’anno in dicembre. Secondo rapporti e indiscrezioni, l’attuale gioco free-to-play sarà finito Stagione 8 Episodio 2 Questo mese partirà un importante aggiornamento che consegnerà il tanto atteso capitolo 3. In cosa date Accadrà? Qui vi diciamo tutto ciò che è noto.

cambiamenti stagionali È un gioco elettronico Di solito vengono serviti e celebrati con qualche evento che ha attirato il maggior numero di spettatori in qualsiasi videogioco. L’arrivo di classe probabilmente non fa eccezione e ci sono già segnalazioni di una grande collaborazione con un popolare franchise di meraviglia.

Il tempismo non potrebbe essere più conveniente, perché approfittando della prima offerta Spider-Man: Non c’è via di casaC’è la possibilità che Epic Games riveli il suo nuovo capitolo con un evento in cui il protagonista è un ragno.

L’ultimo grande evento in Battle Royale (per chiudere la stagione 7) ci ha mostrato come un’astronave ha preso il controllo della fattoria con i giocatori inclusi. Ora, proprio come in un franchising meravigliaCon la mappa dell’isola e l’imminente arresto temporaneo dei server, può succedere di tutto ciò che può capovolgere completamente tutto.

Le date sono quasi confermate da HYPEX. Foto: Twitter

Secondo un importante data designer di È un gioco elettronico, di nome HYPEXL’evento di chiusura della stagione si chiamerà “The End” o “The End”.

“Ora che sono una playlist per”la fine“Posso finalmente parlarne: il capitolo 3 è previsto per l’uscita il 7 dicembre (che è molto buono, tra l’altro). Il buco nero (buco nero) rimarrà tra il 5 e il 6. Queste fonti non si sbagliavano su molti cose”, ha rivelato sul suo account Twitter.

È interessante notare che l’HYPEX è uno dei dropout più affidabili nel battle royale. È già riuscito a superare le aspettative precedenti. Il più recente è stato l’arrivo di Naruto nel gioco.

Secondo le fonti HYPEX, i server È un gioco elettronico Sarebbero rimasti chiusi fino al 6 novembre per un evento di apertura della classe tre ore o giorni dopo.