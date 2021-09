Fortnite Patch 18.10: novità, super boost per le nuove skin e tutte le modifiche

Ester significa, Fortnite: Battaglia reale Ha ricevuto il suo primo aggiornamento ufficiale come parte del nuovo aggiornamento Stagione 8: Cubo Dal secondo semestre iniziato due settimane fa. Oggi martedì 28 settembre 2021 Epic Games è stato aggiornato di nuovo per portarci l’uscita 18.10 Che aggiunge salutari negativi caldi e modalità di super potenziamento nel mezzo Aggiornamenti. Come sempre porta Correzioni e correzioni Per tutte le piattaforme su cui è disponibile il gioco. sotto Riassumiamo i dettagli Le più rilevanti e le modifiche che sono state incluse.

La versione 18.10 di Fortnite include prossimo post I funzionari hanno annunciato:

Nuovo tocco piccante e salutare: Ripristina la salute e l’armatura, come ti aspetteresti, ma ti dà anche un aumento di energia così grande che la tua velocità aumenterà. Inoltre, poiché è uno splash salutare, puoi condividere l’effetto con gli altri. I salici sani piccanti sono strani. Puoi acquistarli da Salchicho per i bar o trovarli su un bottone bruciato.

Ora la sua produzione richiede meno carne di prima. C’è un grande divario in Angry Stacks: Quest’area della mappa è cambiata.

I cubi hanno rovinato il corridoio di battaglia. Ulteriori stili di Super Potenziamento sono stati aggiunti dai costumi della Stagione 8 Capitolo 2 per ottenere e superare il livello 140 in questa stagione e iniziare a sbloccare nuovi stili runici per Charlotte, Cor, Fabio Krinduls, JB Chimpanski e Turin. Miglioramenti in (EP): Gli XP guadagnati dalle missioni giornaliere della carta perforata sono stati notevolmente aumentati. XP aggiunti a tutte le missioni comuni (continuerai a guadagnare barre anche con esse). Le ricompense in XP per tutte le schede perforate dei personaggi sono state notevolmente aumentate. L’Exp settimanale delle carte coperte è stata leggermente ridotta. In questo modo, la battuta d’arresto di non completarlo è minore.

Gli XP guadagnati dalle missioni giornaliere della carta perforata sono stati notevolmente aumentati. XP aggiunti a tutte le missioni comuni (continuerai a guadagnare barre anche con esse). Le ricompense in XP per tutte le schede perforate dei personaggi sono state notevolmente aumentate. L’Exp settimanale delle carte coperte è stata leggermente ridotta. In questo modo, la battuta d’arresto di non completarlo è minore. Nuovi stili per le missioni di tonno: Nuovi stili ispirati ai tuoi personaggi preferiti. Completa missioni a tema per copiare lo stile di Mancake, assomigliare a un bastoncino di pesce e altro ancora. Ci sono 20 nuovi stili che puoi ottenere subito.

Questo aggiornamento ne porta un po’ Modifiche e correzioni generali Per il gioco, come sempre possiamo estrarlo da Trello epico e comunicati stampa. Sono i seguenti:

I tunnel Torrent saranno disabilitati nell’ultimo circuito temporale nelle code primarie.

I tunnel del torrente saranno disabilitati nella quinta fase della tempesta nelle code competitive.

I cannoni a spruzzo non sono più disponibili in Fiamme pulsanti. Apparirà invece il punto caldo sano.

Nelle modalità competitive, le aberrazioni parallele scompariranno prima del solito.

Railgun è stato rimosso dalle modalità competitive.

Risolto un bug che causava danni ingenti ai veicoli quando colpivano il relitto della nave madre.

Risolto un problema per cui le caselle delle donazioni visualizzavano gli articoli in inglese anche se la lingua selezionata era un’altra lingua.

Risolto un bug che impediva alla chat vocale di Nintendo Switch di connettersi alla chat di gruppo dopo che un giocatore aveva lasciato la festa e si era unito a essa.

Naturalmente, questa versione 18.10 di Fortnite ci porta anche Tanti nuovi cosmetici e skin Gli incaricati del trattamento dei dati sono responsabili della raccolta. Nei prossimi giorni possiamo Sbarazzati di loro nel Play Store Se vogliamo ottenerlo tacchino. Ecco le novità in merito:

Ricorda che puoi abbiamo visitato intero goa Per scoprirlo I migliori consigli e trucchi E superare con disinvoltura tutte le sfide della stagione. È un gioco elettronico che è battaglia reale Ed è gratis PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e hardware Android, Puoi leggere Analisi.