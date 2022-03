Fortnite: quando inizia il capitolo 3 della stagione 2?

Dall’inizio di dicembre 2021, i giocatori È un gioco elettronico L’isola sottosopra e tutto ciò che ne è derivato è stata esplorata durante la stagione 1 del capitolo 3. Gli ultimi mesi sono stati ricchi di contenuti, dalle celebrazioni invernali del velo a nuovi POI e settimane a tema, durante le quali gli archi narrativi tornano per un periodo di tempo limitato e pollo Hanno preso il controllo dell’isola.

Ora che la prima stagione del Capitolo 3 sta volgendo al termine, ti starai sicuramente chiedendo quando arriverà la nuova stagione.

A differenza della fine di altre stagioni, questa volta non c’è stato un arretrato significativo della fine della stagione o un conto alla rovescia per un evento in-game. Succede qualcosa nei terremoti come le isole È un gioco elettronico A proposito di Tilted Towers, ma non si sa ancora cosa accadrà esattamente e quando.

L’attuale Battle Pass fissa sabato 19 marzo come data di fine della Stagione 1. Anche se il solito orario È un gioco elettronico Offre ai suoi giocatori nuovi contenuti ogni martedì e non è raro che gli eventi accadano in altri giorni della settimana; Dopotutto, il capitolo 3 è stato rilasciato domenica.

La versione 20.00 è stata aggiunta ai server di staging e sarà rilasciata alla fine della prossima settimana, a meno che Epic non cambi i suoi piani all’ultimo secondo! – Shiina (@ShiinaBR) 10 marzo 2022

Secondo i dataminer, il nuovo aggiornamento è già stato aggiunto ai server di prova e verrà rilasciato alla fine della prossima settimana. Considerando che stiamo solo passando a una nuova stagione, i tempi di inattività tra la fine della stagione 1 e l’inizio della stagione 2 non dovrebbero essere eccessivi, rendendo il capitolo 2 stagione 3 di È un gioco elettronico essere il 19 marzo

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in inglese da Ida Isumitsa Il 14 marzo 2022.