Fortnite si unirà ai Giochi Olimpici del 2023 come eSport

La serie olimpica aggiunge una classe a Fortnite.

Serie Fortnite x Olympic Esports

Epic Games non è all’altezza Fortnite E continua a sfruttarlo al meglio. battaglia reale Ho ottenuto ufficialmente l’accesso ai Giochi Olimpici del 2023 grazie alla e-Olympics Series Che si terrà attraverso un evento virtuale organizzato a Singapore. In totale, sono 10 i videogiochi che, attraverso diverse categorie, propongono gare per i migliori giocatori.

I concorsi sono organizzati in collaborazione con le federazioni internazionali (IF) e gli editori di giochi. Nel caso di Fortnite, il gioco gratuito offrirà una sfida al bersaglio approvata dalla International Shooting Federation. Attraverso l’isola di tiro creata nella modalità creativa del gioco, 12 giocatori invitati dalla Fortnite Champion Series (FNCS) si sfideranno sul palcoscenico globale.

In questo modo, Fortnite Creative Island, Progettato specificamente per gli sport di tiro competitivi, metterà alla prova la precisione di tiro dei tiratori mentre competono per diventare i vincitori della categoria e-Olympic Series. Fortunatamente, chiunque sia interessato a guardare la competizione potrà godersi l’azione delle finali trasmesse a livello globale su Olympics.com e sui canali social olimpici.

Serie di eSport olimpici del 2023

Tiro sportivo: Fortnite

Tiro con l’arco: arco tic-tac

Baseball: WBSC eBaseball: i professionisti

Scacchi: Chess.com

Ciclismo: Zwift

Ginnastica Danza: Just Dance

Motori: Gran Turismo 7

Regata Olimpica: Regata Virtuale

Taekwondo: taekwondo predefinito

Tennis: Scontro di tennis

Sebbene Apple abbia recentemente vinto la battaglia legale contro Epic Games su Fortnite e l’App Store per porre fine a una guerra lunga anni, non è noto se Fortnite possa tornare su iOS per calmare le acque. Fortunatamente, il gioco darà molto di cui parlare durante i prossimi eventi grazie alle sue notizie ed eventi come Questa collaborazione lo rende un gioco olimpico.