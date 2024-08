Fortnite torna su iPhone con il nuovo Epic Games Store disponibile per iOS e Android

Videogioco fortnite Il gioco battle royale, dello sviluppatore americano Epic Games, è tornato sullo store iOS dopo quattro anni, dopo una battaglia contro Apple iniziata nell’agosto 2020. La disputa è scoppiata quando i creatori del videogioco… Non erano d’accordo con il sistema di pagamento di Apple e con la commissione dell’App Store, tanto che hanno cercato di evitarlo.

La disputa è iniziata quando lo sviluppatore ha accusato il produttore di iPhone di una “posizione dominante”, mentre quest’ultimo ha affermato che i produttori di videogiochi Non erano disposti a rispettare le regole della piattaforma digitale. All’epoca si sapeva anche che Apple aveva denunciato l’azienda per aver richiesto regole speciali per Fortnite, fornendo addirittura esempi di email di Tim Sweeney, CEO di Epic Games.

Durante quella controversia, la società ha speso centinaia di milioni di dollari in commissioni e ha perso quasi 1 miliardo di dollari di entrate, dopo aver rimosso il videogioco dall’iPhone, escludendo di fatto i giocatori che accedevano da quei dispositivi mobili a tempo indeterminato, come ha ammesso Sweeney nella causa. Intervista ai media File di gioco Di Stefano Totilo.

Novità nel 2024 in arrivo negozio di giochi epici, Una piattaforma disponibile per Android (in tutto il mondo) e iOS (in UE) dove è possibile scaricare videogiochi, tra cui spicca Fortnite, che segna il ritorno del gioco sui dispositivi mobili.