Fortnite viene aggiornato su PS4, PS5 e PC per offrire mira e movimento giroscopici

Le versioni PS4, PS5 e PC di Fortnite hanno ricevuto un importante aggiornamento Vai alla versione 19.30. Grazie a ciò, il Movimento veloce del bastone e giroscopiodue nuovi modi di giocare a Battle Royale e puoi scegliere tra le opzioni di gioco.

Nel caso del giroscopio, lo troverai inComunicazione e movimentoE cosa farà? Muovi la fotocamera semplicemente ruotando la manopola, come già avviene su Nintendo Switch e Android. Tuttavia, puoi personalizzarlo ulteriormente nel caso in cui desideri che sia sempre attivo o, al contrario, funziona solo durante il combattimento o quando stai costruendo o modificando qualcosa.

Un’altra opzione è Aspetto effetto stick. In questo caso, scegliForse“Puoi attivare il giroscopio usando la levetta destra. In alternativa, selezionando”handicappato“Puoi disabilitare il giroscopio spostando la levetta destra, che sarà utile per riposizionare il controller senza dover spostare la telecamera.

Puoi farlo anche tu Regola la sensibilità del giroscopio E il rapporto tra sensibilità orizzontale e verticale in modo che la telecamera si muova come una console o anche più velocemente. Puoi invece controllare la stabilità del bersaglio lasciando il controller praticamente fermo oppure attivando e disattivando il movimento rapido dello stick.

In quest’ultimo caso, ciò che otterrai è che quando punti la levetta destra verso una determinata direzione, la telecamera si muova a tutta velocità nella stessa direzione. Ovviamente Epic Games consiglia di sfruttare questa funzionalità se hai padroneggiato completamente il movimento con il giroscopio, così come ti avverte che il tuo lavoro Lascia tutte le opzioni come impostate per impostazione predefinita Quando inizi a usarlo per la prima volta.