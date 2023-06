Fortnite Wild Season: dove sono i token Transformers

Fortnite Chapter 4 Stagione 3 è disponibile, con Optimus Prime come protagonista del Season Pass e molti contenuti Transformers, che ti aiuteranno a salire di livello nel Season Pass e ad avvicinarti all’aspetto degli Autobot.

una delle commissioni Fortnite La prima settimana di Wild Season consiste nell’ottenere 13 token Transformers. Sembra difficile, ma in realtà è molto semplice, dato che si trovano tutti nella stessa area della mappa.

Successivamente, ti lasciamo con la posizione dei token Transformers nella stagione di Savage Land di Fortnite Chapter 4.

La posizione dei simboli Transformers nella stagione Fortnite Savage Land

Il compito è trovare 13 pezzi di trasformatori. Dovrai trovarli tutti per completare la missione e quindi devi completare le prime 10 missioni Transformers.

Tutte le icone si trovano nel nord-est della mappa, vicino al Bastione Brutale, nell’area innevata. Sulla mappa contrassegniamo in rosso la posizione del primo tassello e in giallo l’ultimo.

Fortunatamente, non ci siamo persi di ottenere questi 13 codici Transformers in Fortnite. si deve Prendi il sistemae quando ne ottieni uno, vedrai che l’altro non appare lontano, indicando il percorso.

Non hanno perdite, ma l’unica volta in cui puoi perderti è negli ultimi istanti, quando colpisci un rimorchio di un camion. Le tessere mancanti sono rivolte a sinistra quando raggiungi il camion..

Qui vi lasciamo altre guide per la stagione selvaggia in Fortnite, come note sul campo, petroglifi, missioni di trofei misteriosi e la nuova mappa per la stagione.