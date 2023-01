Fortnite x Dead Space: ora è disponibile la skin Isaac Clarke, come ottenerla e quanto vale

il pelle a partire dal Isacco Clark a partire dal spazio morto in Fortnite Ha già raggiunto il negozio. In questa notizia ti forniamo tutte le informazioni che ti interessano, incl Com’è? S Che accessori ha. tutto su Fortnite x Spazio morto appena sotto:

Fortnite x Dead Space: questa è la skin di Isaac Clarke

Alle 01:00 CET di martedì 24 gennaio 2023 è arrivato il Negozio di Fortnite. lo spazio morto isaac clarke skin così come i suoi accessori. Gli oggetti sono i seguenti:

Coltello Isaac Clark

Accessorio zaino DRI (Reagisci, mostrando la salute del giocatore nella parte posteriore)

Accessorio zaino ishimura usg

Strumento di raccolta taglio al plasma

Sedile di aggiornamento gestuale

Tutte queste cose fanno parte di un pacchetto il suo prezzo 11,99 euro. In altre parole: Nessuno di loro è venduto separatamente.

Ingrandire Tutti gli oggetti di Dead Space Isaac Clarke in Fortnite

Questo lotto si chiama Pacchetto missione spedizione alienache riunisce tutti i contenuti di cui sopra plus Molti compiti per Fortnite per vincere 1500 paVos. Queste missioni consistono nel completare compiti aggiuntivi giornalieri, o ciò che è lo stesso, completare compiti quotidiani.

Ingrandire Strane missioni di corsa in Fortnite

Di seguito vi lasciamo un video che vi mostra tutti gli elementi del gioco:

Non dimenticare Tutta la pelle di Isaac Clarke e il resto degli accessori sono solo cosmetici; Non influisce in alcun modo sul gameplay. Questo personaggio non è “più forte” o “migliore” degli altri.

Ve lo ricordiamo Dead Space Remake lo mette in vendita Venerdì 27 gennaioQuesta è una collaborazione per promuovere questo videogioco Elenco dei risultati e dei premi Lo sappiamo anche noi

Allo stesso tempo vi ricordiamo che abbiamo un file Guida fortnite in cui vi diciamo, tra l’altro, Dove sono tutti i personaggi o come completare missioni questa settimana. non perderlo!

Fonti: Fortnite Battle Royale, ripartizione speciale