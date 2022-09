Forza Horizon 5 aggiungerà presto il supporto per DLSS 3

È passato un anno dal lancio di Forza Horizon 5 ed è l’anno in cui ha raggiunto un certo numero di 20 milioni di giocatori, che è inimmaginabile per un titolo di guida, sebbene comprensibile con la pura qualità che spreca. Ma soprattutto, il punto in cui ti distingui a prima vista è visivamente, poiché la natura straordinaria che spicca su PC e Xbox Series X non ha eguali.

Di recente abbiamo visto come l’aggiornamento della versione PC di Forza Horizon 5 attivi la possibilità di scegliere il campionamento TAA (Temporal Anti-aliasing), piuttosto che il più diffuso MSAA (Multi-sampling Anti-aliasing), che offre una qualità inferiore. Forse è per questo che, come commenta Alex Battaglia, un membro di Digital Foundry, ha senso che sia stato aggiunto il supporto per DLSS 3.

Sembra che Forza Horizon 5 su PC stia ricevendo DLSS (anche 3?). Questo ha senso perché hanno aggiunto TAA alla versione PC e aggiungere DLSS a un gioco usando TAA è una cosa logica da fare. – Alexandre Battaglia 26 settembre 2022

Forza Horizon 5 adattato con la nuova RTX 4000

Non è ancora ufficiale, ma nel grafico delle prestazioni mostrato alla presentazione della nuova Nvidia RTX, è apparso, tra gli altri giochi come Microsoft Flight Simulator, Forza Horizon 5, mostrando i guadagni prestazionali dell’RTX 4090 a 8K con qualità. in Ultra, che è passato da circa 60 fps a 95 fps quando sono stati attivati ​​i vantaggi offerti dal nuovo DLSS 3.

Naturalmente, queste istruzioni possono essere utilizzate anche da tutti gli utenti con schede dalla serie RTX 3000 fino alla RTX2000, con supporto DLSS 2.0, quindi puoi aspettarti prestazioni migliori quando l’aggiornamento del gioco sarà confermato da Playground Games.