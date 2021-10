Forza Horizon 5 è fantastico su Xbox Series X/S.

Con ogni nuova parte della saga di Horizon, sembra che abbiano già raggiunto il loro limite, ma la verità è che giochi da parco giochi Con ogni gioco usi la bacchetta magica per trasformarlo in un nuovo soffitto tecnologico nei giochi di guida. La formula è stata migliorata negli anni e oggi senza tante discussioni si può affermare che il marchio Forza Horizon è lo standard nei giochi di guida arcade senza alcuna discussione.

Oltre ad essere giochi molto divertenti, è anche importante notare che sono visivamente sbalorditivi. Dal primo gioco alla quinta versione, hanno sempre mostrato uno sviluppo invidiabile, cosa che non è passata inosservata Foodry digitale Nella sua ultima analisi tecnica del gioco. Dopo aver testato Forza Horizon 5 su Xbox Series X e Xbox Series S, la conclusione a cui sono giunti è quella che tutti noi che abbiamo visto il gioco hanno detto che è semplicemente incredibile.

Forza Horizon 5 è visivamente sbalorditivo

occupazione Le nostre impressioni Ti abbiamo già detto tutto ciò che il gioco ha da offrire. Siamo stati in grado di giocarci su Xbox Series X e abbiamo pensato che fosse il miglior gioco della serie e non siamo riusciti ad approfondire tutto ciò che ha da offrire. Il Digital Foundry concorda ed elogia nella loro analisi di come funzionerà il gioco sulle nuove console, qualcosa che riassumono come impressionante.