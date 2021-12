Forza Horizon 5 riceverà un aggiornamento per risolvere molti dei suoi problemi

Forza Orizzonte 5 È senza dubbio diventato uno dei migliori giochi di quest’anno che sta per finire, ma ciò non significa che il gioco abbia sofferto. Qualche problema nelle prime settimaneGran parte di esso riguarda la sua componente multiplayer.

questo va Dai problemi di gruppo con gli amici alla scomparsa degli eventi di Horizon Arcade ai bug nella modalità EliminatorPer non parlare di altri che influenzano anche le classifiche online o il sistema di matchmaking di Horizon Open.

Queste battute d’arresto sono esistite da quando il titolo è arrivato su Xbox Series X/S, Xbox One e PC il 9 novembre, anche se ora Playground Games ha rilasciato una dichiarazione sul suo sito Web ufficiale secondo cui esiste già un aggiornamento del metodo che mira a eliminare tutti questi problemi.. Sfortunatamente, la data di rilascio esatta non è stata data, quindi dovremo aspettare ancora un po’ per vedere quando potremo scaricarlo e installarlo.

Quello che so è stato confermato è che Playground ricompensa i giocatori assegnando un totale di 1000 punti Forzathon Che possiamo spenderli per tutto ciò che vogliamo, che è il dettaglio per cui lo studio vuole scusarsi con i suoi fan.

Forza Orizzonte 5 È un eccellente gioco di guida arcade open world Ha già più di 10 milioni di giocatori. Non invano, nel suo Analisi Lo descriviamo come “uno dei migliori arcade di guida che puoi trovare”. Se invece hai bisogno di aiuto per scoprire tutti i suoi segreti, Sentiti libero di fare riferimento alla nostra guida.