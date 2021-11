Forza Horizon 5 smentisce l’errore secondo cui Xbox Game Pass sta distruggendo il settore

Tra poche ore potremo goderci una nuova e rinnovata consegna della meravigliosa simulazione Arcde Forza Horizon 5, che questa volta ci porterà in Messico, dove troveremo tutti i tipi di terreno ed eventi meteorologici molto ben eseguiti. Noi abbiamo già Analizzalo E per noi è un chiaro candidato per essere GOTY.

Sebbene l’indirizzo non sia ufficialmente disponibile in Spagna, dalle 12 possiamo già assaggiarlo Cambia posizione Dalle nostre console Xbox. pochi giorni fa contiamo Che durante il suo accesso anticipato ha raggiunto un massimo di 800.000 giocatori, un numero ancora inferiore oggi.

Forza Horizon 5 confuta tutte le idee sbagliate sul Game Pass

secondo dati Fornito dai giocatori stessi – con il contatore degli utenti in-game – Forza Horizon ha superato i 5 milioni di giocatori questo pomeriggio, dati che mostrano che Game Pass Non distruggere affatto l’industria e viceversa; Ci dà la possibilità di assaggiare un ampio catalogo di giochi prima di acquistarli per sempre. Perché questi dati confutano gli errori su Xbox Game Pass? Beh, molto facile. Almeno 1 milione di giocatori ha dovuto pagare 45 euro (se sei un membro Game Pass) per accedere al gioco in anticipo, affermazioni che contraddicono completamente le idee sbagliate sul servizio.

Inoltre, infine, ricorda un file formulazioni Da molti studi, in cui questo servizio e trattamento fornito da Microsoft è una benedizione per loro.