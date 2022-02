Forze Mediche Cubane in Italia, Ponti di Cooperazione Scientifica (+ Foto + Video)

Il vaccino cubano apre nuove strade per la cooperazione con l’Italia (foto + video + audio)

Un grande sì al vaccino cubano (+ video + audio)

La tragica notizia al mondo del naufragio dell’Italia da parte di un’emergenza sanitaria che presto si è trasformata in un’epidemia, come nessun altro Paese all’epoca.

Quattro giorni dopo un’esibizione così sconvolgente, su richiesta della Regione Lombardia, è arrivato a Grema un reggimento di 52 collaboratori sanitari cubani, in cui l’Associazione Nazionale Italo-Cubana per l’Amicizia (Anaic) ha svolto un ruolo fondamentale. .)

36 medici, 15 infermieri e uno specialista della logistica, specialisti dell’Henry Reeve International Contingent of Doctors specializzati in situazioni di calamità e infezioni acute, hanno lavorato per due mesi in un ospedale da campo costruito nel campus dell’ospedale principale della città.

Dopo la prima eruzione nella vicina Kodokno del 21 febbraio, il sindaco Stefania Bonaldi sottolinea in un comunicato a Brenza Latina la diffusione dell’epidemia nella città di circa 34.000 persone.

Ciò “ha creato un enorme onere per l’ospedale nelle prossime settimane e ha creato un alto tasso di epidemia nell’area”, con la popolazione di Gromona che è diventata la provincia più popolosa del paese, con una media dell’1,44%.

Gli aiuti di Cuba sono arrivati ​​in un “momento di incertezza e pericolo senza precedenti” e Bondi ha descritto l’arrivo dei medici come “una medicina efficace”, pur riconoscendo la situazione insostenibile di un “ospedale assediato”. Numero di pazienti.

Sosteneva che i medici cubani erano una macchina di guarigione perché il loro aiuto promuoveva atteggiamenti più positivi, di solidarietà e di intimità. “Erano molto calmi e abituati a gestire le emergenze. Erano molto calmi e silenziosi. Non hanno mai perso la pazienza”.

Due mesi dopo, nella piazza centrale del Duomo di Grema, durante l’addio dei collaboratori, Bonaldi ha detto a tutti: “Eravamo in un naufragio e ci hanno aiutato senza chiederci i nostri nomi né da dove veniamo. Dopo tanti mesi di lutto, dolore e dubbio, ora vediamo la luce. .

Emanuela Nichetti, segretario alla cultura e turismo del comune, ha detto in un colloquio telefonico con Brenza Latina: “Ci siamo sentiti sollevati quando sono arrivate le forze mediche cubane” perché “eravamo al limite delle nostre forze”.

Allo stesso modo, funzionari lombardi e, in particolare, il Governatore, Atilio Fontana, hanno elogiato l’assistenza fornita da esperti sanitari antiliani in “una situazione così difficile”.

“Sono stati i primi ad accettare la nostra richiesta di aiuto e gli ultimi a tornare a casa. Grazie”, ha scritto Fontana sul sito di social network Facebook.

Una cosa simile è accaduta a Torino, nel vicino Piemonte, dove 21 medici, 16 infermieri e un coordinatore della logistica sono arrivati ​​in un ospedale improvvisato allestito il 13 aprile dello stesso anno, nel momento peggiore dell’epidemia, in un simbolico complesso culturale. .

Jose Carlos Rodriguez, l’allora ambasciatore cubano in Italia, spiegò che “la nuova misura della cooperazione di Cuba con l’Italia” era in risposta alla “richiesta di Alberto Sirio, il capo della regione Piemonte” basata sulla positiva esperienza degli altri reggimenti . .

Tutto ciò illustra l’opinione di molti che l’Italia e Cuba, in particolare, abbiano legami più stretti con l’isola e la regione Piemonte, e le loro origini nelle forze mediche.

Nasce così uno stretto legame con Soperana Plus Torino, studio clinico congiunto tra l’Istituto dei Vaccini Finlay dell’Avana e l’Ospedale Amedeo de Savoy del capoluogo piemontese.

L’Istituto per gli Scambi Culturali ed Economici con Cuba (Aicec) ha svolto un ruolo appropriato nella pianificazione e organizzazione del progetto, in coordinamento con le Ambasciate di Cuba in Italia e Roma all’Avana.

Per concludere l’articolo, Brenza ha intervistato Carlo Pico, direttore dell’ASL di Latina Città di Torino, che ha ricordato l’arrivo dei collaboratori nel periodo più difficile dell’epidemia.

La visita dell’équipe cubana è stata legata al periodo più importante della prima fase epidemica, che è stata una situazione molto importante in città a causa dei nostri ospedali molto occupati per far fronte a questo evento, e ha pensato di realizzare un ospedale temporaneo nel luogo segnato . , ha sottolineato.

Tuttavia, in quel momento ha detto che, a causa dell’infezione, dovevamo schierare un po’ di nuove risorse, non avevamo abbastanza personale per il suo funzionamento.

La riserva del reggimento cubano è stata costruita “in una settimana” con una “carta di successo”, “alto livello tecnico” e “molto valore simbolico e architettonico” per aprire l’ospedale, ha detto.

L’ospedale provvisorio con 92 posti letto, di cui quattro di terapia intensiva, è stato ristrutturato nell’area dell’ex complesso industriale Oficina Grandes Reparaciones (OGR), che nel 2017 è diventato centro di eventi e sede di arte e cultura in generale. .

Pico ha notato la sinergia raggiunta tra i professionisti cubani e torinesi, che si sono rapidamente integrati per “curare circa 150 pazienti e riportarli in un ambiente e senso di cooperazione veramente specifici e multinazionali”.

“La sinergia, il tessuto della cooperazione, le connessioni, se vogliamo simpatia e fiducia reciproca, che la cooperazione nelle OGR ha permesso di sviluppare relazioni scientifiche tra i due Paesi”, ha sottolineato.

Non vediamo l’ora di sostenere lo studio sul vaccino cubano in collaborazione con l’ospedale Amedeo de Savoy, i cui risultati sono “sicuramente positivi e confortanti” per quanto riguarda l’efficacia del prodotto, ha affermato.

Il capo del dipartimento sanitario di Torino ha elogiato l’Italia per ora avere un ambiente epidemico di rapido declino dalle epidemie, in cui ha ritenuto che il monitoraggio della sicurezza, compresa la protezione vaccinale della popolazione, fosse più necessario e importante che mai.

Marine / SMP