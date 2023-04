Forzieri di Coruscant in Star Wars Jedi Survivor: posizione e premi

nel pianeta coruscant Puoi trovare molti forzieri collezionabili durante la tua avventura in Star Wars Jedi: Sopravvissuto. Se lo vuoi sapere Dove si trova Ognuna di queste scatole in ciascuna di esse regioni E che tipo di ricompense Dentro troverai, fai attenzione perché Ti mostriamo tutto In questa voce dedicata nella nostra guida.

Ricorda, ovviamente, quello È meglio acquistare tutti i forzieri una volta che hai già completato la storia principalePerché in questo modo otterrai tutte le competenze necessarie per raggiungere qualsiasi posto limitato al primo passaggio.

in zona tetti Da Coruscant puoi trovare totale 2 scatole:

premio: Fonte: pazienza.

dentro stanza delle superficiAccanto a una porta chiusa. Può essere facilmente trovato dopo aver iniziato la missione per inseguire lo yacht del senatore.

premio: Cambio: pazienza.

Dal punto di vista della meditazione Sfonda la porta Con BD sul lato. Avanti, chiudi il coperchio tubo dell’acqua Con forza e salto per raggiungere il petto.

c’è possibilità Sito di rinnovo Da Coruscant puoi trovare totale 2 scatole:

premio: Materiali: vernice BD Coruscant

Dopo Navigando sul pendio scivoloso Salta giù dal muro laterale Sfonda la porta Con BD sopra e vedrai la cassa all’interno della stanza.

[En construccin…]

in zona Processore di carne Da Coruscant puoi trovare totale ? fondi:

premio: aggiornamento del pallone stimolante.

È vicino al punto della meditazione. Scala il muro E vedrai al-Sadr difenderlo robot da battaglia.

in zona Magazzino movimentazione merci Da Coruscant puoi trovare totale ? fondi:

[En construccin…]