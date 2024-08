Foto della vacanza paradisiaca di Sergio Labegue in Italia con i figli e la moglie – GENTE Online

Sergio Laback È partito con un aereo questa settimana perché ha deciso di fare le valigie e andare in vacanza con la sua famiglia. Giornalista iniziale (Dodo Noticias) ha condiviso le foto delle sue prime ore in Europa, Soprattutto in Italia.

Da Buenos Aires è partito con la moglie Silvia, detta ‘Bochy’, e la figlia Micaela. Più tardi Il figlio più giovane, Franco, si unì alla spedizione Dedicato all’amministrazione aziendale e alla finanza.

Dopo una vivace riunione, continuano verso un’isola paradisiaca per godersi qualche giorno di puro sole, spiaggia e pura festa, tipici dell’estate europea. L’anno scorso la famiglia è stata in tournée in Francia, Svizzera e Italia, ma questa volta Hanno deciso di iniziare a Cagliari, il capoluogo dell’isola della Sardegna. Con viste imbattibili e un clima privilegiato.

Lapegüe è caratterizzato da un umorismo molto specifico. Ecco perché, I giovani non hanno esitato a mandare avanti il ​​giornalista Dato che l’anfiteatro ha una storia artistica così importante, tutti volevano prendere il sole sulla spiaggia, comunque andassero con lui.

Sergio era molto felice di essere in vacanza con tutta la sua famiglia. Sebbene tutti siano impegnati con i loro progetti professionali, ogni anno pianificano le loro avventure insieme e ne fanno un’abitudine costante.

Mentre i suoi visitatori iniziale (Tutte le News) Dicono che sente la sua mancanza e che aspettano il suo ritorno, il comunicatore posa molto rilassato nelle acque cristalline dell’Italia, lontano dal freddo pungente dell’inverno argentino.

Cosa fa Fran, il figlio più giovane di Sergio Labegue, lontano dalle reti e dai media?

Franco compirà 17 anni l’11 settembre e attualmente sta lavorando Analista finanziario e di pianificazione senior Presso la famosa azienda Mercado Libre. In precedenza ha lavorato come assistente e-commerce nell’azienda Marco GalperinLì ha mosso i primi passi da allenatore.

Sul suo profilo Linkedin si presenta così: “Mi considero soprattutto una persona che ha voglia di imparare, apprezzo la perseveranza, l’impegno e la responsabilità., Lavoro di squadra e principi delle persone intorno a me”, si legge nel sito di lavoro.

Il giovane studiò Università Commerciale dell’Argentina (UADE) e ha conseguito una laurea in Economia aziendale nel 2020. Inoltre, è bilingue ed è volontario presso TECHO Argentina, che aiuta a costruire case per le famiglie più vulnerabili.

Per quanto riguarda gli studi, Fran si è distinto nella sua carriera Ha ricevuto un diploma onorario assegnato dall’UADE. Tale riconoscimento si ottiene ottenendo una media generale minima di otto punti e conseguendo la laurea entro il periodo stabilito dal corso di studi in cui si è entrati nella facoltà.

A un certo punto Sergio lo definì così: “Sorridi sempre. Un abbraccio eterno ogni giorno. Basso profilo. buon amico Tranquillo. Ha iniziato insegnandomi nuovi modi. Inoltre ha ringraziato il figlio più piccolo per averlo sostenuto in ogni decisione e per questo è una persona divertente, ma allo stesso tempo vicina.