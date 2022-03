Foto: Il telescopio Hubble ha catturato una galassia a spirale

Di recente è stata rilasciata una foto di galassia a spirale chi è stato arrestato Telescopio spaziale Hubble

Secondo le informazioni ufficiali, è quasi bloccato 48 milioni di anni luce dalla Terra.

Queste sono foto incredibili, ma per mostrare tutto il tuo colore realeEra necessario presentare Sette filtri. Siamo qui per condividerlo con voi.

Questa è una foto della galassia a spirale scattata dal telescopio Hubble

Questo telescopio spaziale è stato in grado di scattare una foto NGC 1097 E ciò che vi appare rivela una scena affascinante.

secondo Agenzia spaziale europea (European Space Agency, per il suo acronimo inglese), ha osservato in un comunicato che lunghi tralci di polvere possono essere distinti da un colore rosso scuro.

Hanno anche commentato che si tratta di un’immagine che rivela la complessità della rete di stelle e polvere al suo interno NGC 1097.

L’agenzia ha spiegato che la tecnologia necessaria per scattare la foto è complessa e anche loro ne hanno bisogno due telecamere Per catturare questa foto unica.

Era anche necessario combinare i loro punti di vista per creare un’immagine che mostrasse molti più dettagli e catturasse più luce di quanto l’occhio umano senza aiuto potesse discernere.

I filtri sono stati utilizzati per ottenere il vero colore

Tuttavia, è stato spiegato in dettaglio che per mostrare il vero colore dell’immagine catturata, era necessario utilizzare dei filtri.

Questo è perché Le immagini grezze dei telescopi sono sempre in scala di grigimostra solo la quantità di luce catturata a tutte quelle lunghezze d’onda.

Ciò significa che hai bisogno di un file purificatore Per aiutare a far risaltare il colore nel prodotto finale, che utilizza un totale di sette filtri per mostrare tutti i suoi colori Un’immagine della galassia a spirale dal telescopio Hubble.