Foto inedite del nuovo stadio Santiago Bernabeu, casa del Real Madrid

città del Messico / 05.12.2021 07:47:36

Casa Real Madrid Il nuovo Santiago Bernabeu, sta per prepararsi, quindi continua a prendere forma ed è già apparso Foto inedite che sorprende i loro fan.

Weplan Global, la società che lavora per il club, ha mostrato quali saranno i risultati finali, dentro e fuori.

Lo stadio sarà un emblema della città, anche se sarà ancora asimmetrico; Mentre il nuovo livello sul lato est sarà curvo, simile a quello su Wanda o la vecchia Benita.

L’attività ha ancora un anno da fare, ma si assicura che vada bene con i tempi, quindi non è tardi per aprire.

Per adesso, Lavori nel piegare l’erba, dove è ancora in costruzione la grotta in cui si nasconderà, e in questo modo si curerà anche il campo naturale; Quindi il gradino viene applicato nel meccanismo della pista sul lato occidentale.

Così, la costruzione di un nuovo stadio sul vecchio è diventata realtà a Madrid.

Weplan introduce il nuovo tetto, segno a 360 gradi, nuovo sistema di riscaldamento e nuovo livello sul lato est, curvo nella sua parte più alta.

molto 360. punti salienti del portico, uno dei fiori all’occhiello dello stadio, senza dimenticare le aree pedonali intorno all’edificio.