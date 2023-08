FOTO: La fuga a basso budget di Tory Spelling da Bradley Cooper e la divertente gita che ha fatto con sua figlia Leah

In vacanza, in giro per la città, facendo sport o uscendo da un ristorante, le celebrità ogni giorno vengono colte sul fatto dall’obiettivo dei paparazzi, che le segue giorno e notte e non le lascia né al sole né all’ombra.

Mentre ortografia tori Si prende una pausa dal preoccuparsi della sua situazione finanziaria, come i sentimenti del cuore Shawn Mendes E Sean Penn Possono essere visti con i loro partner condividere diverse attività. da parte sua, Bradley Cooper E sua figlia, Lea, ha goduto di un piano famiglia in un parco di divertimenti a Parigi.

Durante la ricerca di una casa dove vivere con i suoi cinque figli, ortografia tori Trascorre le sue giornate in camper all’interno di Camp Ventura, a circa 100 chilometri da Los Angeles. Lì è stata vista vivere una vita molto diversa da quella a cui era abituata quando viveva con suo padre, Aaron Spelling, uno dei produttori più potenti della televisione americana. Pagare una scimmia al supermercato o appendere i vestiti prima che fosse preparata la cena erano alcune delle cartoline che circolavano e attiravano l’attenzione.

Nelle ultime ore sembra che l’attrice si sia presa una pausa dalle preoccupazioni, visto che è stata vista divertirsi con i suoi cinque figli con Dean McDermott dalla costa californiana. La famiglia è andata su una spiaggia vicino al campo dove vivono per prendere un po’ di sole. Le alte temperature li hanno sorpresi, e Tori ei suoi figli sono finiti a rinfrescarsi in mare anche se lo hanno fatto vestiti, dato che non indossavano il costume da bagno.

Vestita con una maglietta nera e pantaloncini di jeans, Tori Spelling si è goduta una giornata al sole sulla costa della California. Notizie Splash/Il gruppo Grosby

L’attrice ei suoi figli si sono avvicinati a una delle spiagge vicino al campeggio. Nonostante i suoi dubbi, a Tori piaceva tenere in braccio il figlio più giovane, Bo, e fare il bagno con le donne del clan. Notizie Splash/Il gruppo Grosby

La sua situazione finanziaria iniziò a deteriorarsi quando suo padre morì e lui ebbe una feroce disputa sull’eredità con sua madre, Candy Spelling, che finì per mantenere $ 450 milioni ricevendo meno di $ 1 milione. Il suo divorzio da Dean McDermott ha solo peggiorato le cose, ea luglio l’attrice ha fatto notizia per aver dovuto lasciare la sua casa, che era stata infestata da muffe e ha causato gravi problemi di salute ai suoi figli come difficoltà respiratorie, sintomi di febbre e stanchezza estrema.

“Ci ha lentamente ucciso negli ultimi tre anni”, ha rivelato Spelling in un post su Instagram mentre chiedeva aiuto. È così che l’attrice cinquantenne ha dovuto prendere la decisione di trasferirsi in un hotel super economico alla periferia di Los Angeles mentre sistemava la sua casa. Tuttavia, l’accordo sembra richiedere più tempo del previsto e Tori non può più permettersi un hotel, quindi decide di stabilirsi in un campeggio della zona.

Quando le telecamere si spengono, si godono l’anonimato per un po’. Spesso però, nonostante si mimetizzino o sembrino completamente diversi da come appaiono sui red carpet, non riescono a passare inosservati. Questo è stato il caso di Katie Holmesche è stato sorpreso a camminare per strada con un’aria molto rilassata o Melania Griffithche è stato fotografato mentre usciva con un amico.

aggiunto a loro Shawn Mendes, che viene scoperto ad allenarsi con un fisioterapista, confermando i sospetti romantici tra di loro. da parte sua, Richard Gere Si è unito alla protesta degli sceneggiatori statunitensi coinvolti in un sinistro su strade pubbliche dopo 100 giorni senza risposta.

Katie Holmes è stata sorpresa a passeggiare per New York. Quasi irriconoscibile, l’attrice si è mostrata sfoggiando un look atletico mentre rispondeva ai messaggi sul cellulare Backgrade/gruppo Grosby

Il ferocemente impegnato Richard Gere si è unito allo sciopero degli scrittori mentre centinaia di membri del sindacato della WGA e della SAG-AFTRA hanno picchettato fuori dalla Warner Bros. a New York City. Con adesivi e occhiali neri, l’attore ha alzato la voce per il reclamo, che è andato avanti per quasi 100 giorni Gruppo Mega/Grosby

Shawn Mendes flette gli addominali durante un’escursione nella Eaton Valley di Pasadena. Accompagnato dalla fisioterapista Jocelyn Miranda, il cantante ha nuovamente sollevato dubbi sul romanticismo dopo una breve e fallita riconciliazione con Camila Cabello. Backgrade/gruppo Grosby

Melanie Griffith è stata vista mentre pranzava con un amico. Vestita con jeans larghi e una maglietta bianca a maniche lunghe, l’attrice 66enne ha dimostrato che per lei il passare del tempo non esiste. La sua piccola borsa Louis Vuitton abbinata ai suoi occhiali da sole riflette che l’ex Antonio Banderas non trascura alcun dettaglio. Backgrade/gruppo Grosby

Sean Penn con la fidanzata Olga Korotyaeva lasciano il Giorgio Baldi, ristorante di lusso a Santa Monica. Mentre lui era super divertente in jeans e giacca di gabardine, lei preferiva l’eleganza di un abito blu scuro senza maniche che abbinava a sandali neri. Backgrade/gruppo Grosby

Con le voci che circolano su una relazione tra Irina Shayk e Tom Brady, Bradley Cooper Divertirsi con sua figlia, Lea de Seine In un luna park di Parigi. Padre e figlia hanno viaggiato in famiglia e si sono divertiti sulle montagne russe, sulle altalene volanti e sulle passeggiate nei boschi con alcuni amici.

Bradley Cooper e sua figlia Lea hanno trascorso il fine settimana alla Galleria delle Tuileries a Parigi. L’attore e la ragazza hanno urlato in estasi quando hanno deciso di fare un giro sui tronchi ad alta velocità. Miglior film/Collezione Groosby

L’attore con il figlio del suo amico sulle sedie volanti. A quanto pare, Leia lo ha scaricato in questo gioco adrenalinico. Cellulare alla mano, Cooper ha registrato ogni momento dall’alto. Miglior film/Collezione Groosby

