Foto – Marriott lancia il suo marchio di lusso in Germania

American Marriott International lancia il suo marchio di lusso “JW Marriott” a Francoforte, in Germania. La catena ha aperto il JW Marriott Hotel Frankfurt, con un focus sul benessere olistico. L’hotel dispone di 219 camere con vista sulla città e sul fiume principale.

“Con ogni nuova apertura, il JW Marriott porta con sé un’eredità di ospitalità di lusso combinata con le basi del marchio per il benessere olistico”, ha affermato Bruce Rohr, ammiraglia globale del marchio JW Marriott.

Ha aggiunto: “I viaggiatori nella storica città tedesca che soggiornano al JW Marriott Hotel Frankfurt potranno accedere all’autentico servizio JW Marriott, al design moderno e confortevole e, naturalmente, ai principi guida dello stile di vita dell’hotel. È stato percepito durante l’esperienza degli ospiti .”

Da parte sua, David Salomon, Direttore Generale di JW Marriott Frankfurt, ha evidenziato la sua posizione nel cuore di Francoforte, ridefinendo il lusso in città. Il JW Marriott Frankfurt si trova a 15 minuti di auto dall’aeroporto internazionale di Francoforte.

Una delle caratteristiche distintive dell’hotel sono i tocchi locali che incoraggiano i momenti di riflessione e il JW Marriott Hotel Frankfurt ha assunto Hartwig Ebersbach, uno dei pittori più famosi della Germania, per creare 230 dipinti che sono stati meticolosamente collocati in tutto l’hotel. Sebbene i dipinti non siano in vendita, i visitatori possono godersi i disegni e l’ispirazione che Hartwig Ebersbach ha raccolto durante i suoi viaggi in tutto il mondo.

Come accennato REPORTUR.us, Marriott si sta espandendo attraverso i suoi marchi JW Marriott, Ritz Carlton e City West in Europa e Medio Oriente. Per Monaco, il Marriott City West aprirà a fine 2022, in Cina, il JW Marriott Hotel Changsha situato in un quartiere di lusso e il marchio Ritz-Carlton Reserve di fronte alla costa occidentale dell’Arabia Saudita, che debutterà nel 2023, essere il quinto livello mondiale. (Marriott si sta espandendo con JW, Ritz e City West in Europa e nell’est.)