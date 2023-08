Fotocamere LEICA e Snapdragon 8 Gen 2 nel pieghevole più sottile sul mercato

Xiaomi MIX Fold 3 è il dispositivo pieghevole più avanzato di Xiaomi, con una struttura premium, funzionalità all’avanguardia e altro ancora.

Xiaomi MIX Fold 3 è lo smartphone pieghevole più sottile sul mercato

Il giorno che tanti fan di Xiaomi stavano aspettando è finalmente arrivato: il brand cinese ha appena ufficializzato Nuovo smartphone pieghevoleil più avanzato fino ad oggi e pronto a resistere a vere e proprie meraviglie come il Samsung Galaxy Z Flip5 recentemente introdotto dall’azienda sudcoreana. Xiaomi MIX Piega 3 È davvero una realtà, e sappiamo già tutto al riguardo.

Si tratta del rinnovo del MIX Fold 2 presentato lo scorso anno, e la verità è che questo nuovo lotto è molto più simile al modello precedente. Rivediamo tutti i suoi dettagli.

Xiaomi MIX Fold 3, tutte le informazioni

Il design del MIX Fold 3 si basa sugli stessi principi del precedente MIX Fold 2, che si distingue principalmente per L’estrema magrezza del suo corpol Poco più di 5 millimetri Quando pubblicato e in giro 11 mm quando è piegato.

Il suo corpo è realizzato in alluminio e vetro ed è disponibile in diversi colori, tra cui nero e oro, e una variante la cui finitura sembra un tocco. fibra di carbonio, non solo visivamente, ma anche in termini di solidità. Xiaomi ha battezzato questo nuovo materiale Xiaomi Dragon Scale Fiber e utilizza una miscela di fibre ceramiche con fibre aramidiche per fornire Fino a 36 volte più resistente del vetro.

L’Indoor Display è uno dei display più avanzati di sempre in uno schermo pieghevole 8,02 pollici di diagonaletecnologia AMOLED LTPO con una risoluzione di 2K e supportata da a Nuovo giunto A forma di goccia d’acqua, che consente al dispositivo di stare completamente in piedi quando è piegato.

Xiaomi voleva migliorare la durata dello schermo in diversi modi. Da un lato, include un file Visualizza la piastra di supporto Realizzato in una lega di acciaio e titanio, viene utilizzato Acciaio molto resistente per formare il meccanismo a cerniera. Anche lo schermo esterno è protetto, in questo caso da a Vetro Gorilla Glass Victus 2.

Xiaomi MIX Fold 3 utilizza un Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, il più avanzato dell’azienda fino ad oggi. Viene fornito con 12 GB di RAM e spazio di archiviazione a partire da 256 GB**.

È nel sistema di fotocamere che Xiaomi ha posto maggiore attenzione quando ha introdotto questo modello. L’azienda ha dotato il suo nuovo pieghevole di uno dei sistemi di telecamere più avanzati della sua categoria, guidato da A.J Sensore principale da 50 MP Sony IMX989 che lo accompagna Due teleobiettivi, uno con zoom ottico 3.2x simile a quello che abbiamo già visto sullo Xiaomi 13 Pro, e l’altro con zoom ottico 5x grazie alla lente pop-up. Il quarto sensore è associato a Obiettivo ultra grandangolare.

A tutto questo dobbiamo aggiungerne uno Batteria da 4800 mAh Con il supporto per la ricarica rapida con una capacità di 67 watt, come di consueto con i telefoni dell’azienda, Xiaomi MIX Fold 3 include il caricabatterie nella sua confezione.

Xiaomi MIX Fold 3 prezzo e quando può essere acquistato

Lo Xiaomi MIX Fold 3 è stato presentato all’evento hardware di punta dell’estate di Xiaomi, che si è tenuto in Cina. Verrà lanciato nel paese di origine del brand, e non è chiaro se questo modello raggiungerà il mercato globale. Se consideriamo quello che è successo con le versioni precedenti, sembra improbabile.

Per quanto riguarda il suo prezzo, non sono stati ancora forniti dati. Aggiorneremo questo articolo non appena avremo novità.