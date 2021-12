Fox soffoca sui tiri liberi e Charlotte vince con il minimo

L’ultima volta Charlotte e Sacramento La prima nave affondata è stata trovata in California. Questa volta , I calabroni battono i re 124-123 In una fine dolorosa, l’Occidente non ha saputo chiuderla.

D. Aaron Fox era nelle sue mani Due tiri liberi critici Stavano per dare loro la vittoria ma alla fine sono mancati, per la gioia dei fan che hanno riempito lo Spectrum Center di Charlotte.

Nella partita segnata da uguaglianza assolutaEntrambe le squadre hanno messo in scena uno spettacolo incredibile che si è concluso con tutto da decidere all’ultimo minuto. Volpe Ha guidato la sua squadra per tutta la partita e ha concluso la partita con 31 punti, 5 assist e 4 palle rubate.

La sua serie di tiri è stata buona, i gol segnati 11 colpi su 17 dal campo e 8 su 10 personale. Tuttavia, sono stati quei tiri liberi sbagliati che hanno finito per condannare la sua squadra.

Erano sicuramente gli ultimi secondi della partita anarchismo.

Fox ha portato la sua squadra in vantaggio a 53 secondi (121-120) dalla fine ma Cody Martin È riuscito a segnare una tripletta dopo un lungo possesso che ha riportato Charlotte in cima. La difesa successiva non è stata delle migliori e gli Hornets hanno commesso un errore Volpe, che ha segnato entrambi per legare la partita a 123 con 20 secondi dalla fine.

Un altro errore, in questo caso Terence Davis su Cody MartinFai spendere i re una sfidasenza cambiare la loro decisione. Martin ha segnato uno su due e ha messo 124-123 sul tabellone segnapunti.

carenza di Volpe A soli 2,4 secondi dalla fine, sembrava garantire la vittoria dei Kings o almeno gli straordinari per Sacramento. Inspiegabilmente, la base di visitatori due colpi mancati, che ha dato la vittoria a Charlotte.

Alcuni degli Hornets che hanno segnato una vittoria tranquilla in una settimana hanno perso metà della loro squadra iniziale per Protocolli sanitari NBA. Questa vittoria dà loro aria e li mette 15-13.

Ieri sera è stato un bel giro Miles Bridges (23-7-8) e denaro Kelly Ober Jr. (22-6-5). Inoltre, prestazioni da principiante James Bucknight Fuori dalla panchina con 24 punti c’era la Provvidenza.

Leggi anche