Francia: 4.000.000 di persone vaccinate contro il gozzo dopo aver migliorato il pass sanitario | Impatto della decisione di Macron

presidente francese, Emmanuel Macron, Segnalato questo lunedì Altri quattro milioni di persone sono state vaccinate in Francia nelle ultime due settimane, Perché lo so Attuazione garantita del pass sanitario obbligatorio Entra in luoghi pubblici. Quindi Avviso dell’agente, Un milione e trecentomila persone si erano registrate per ricevere la prima dose.

“Insieme sconfiggeremo il virus e continueremo!” Il presidente ha scritto con una foto sul suo account Twitter, in cui ha menzionato 40 milioni di francesi hanno ricevuto almeno una dose del vaccino, Quasi uguale il 60 per cento della popolazione, E quattro milioni in quindici giorni.

Secondo gli ultimi dati di domenica, Più di 32,3 milioni di persone avevano anche loro Schema completo delle vaccinazioni.

L’accelerazione del tasso di vaccinazione coincide con gli annunci fatti da Macron in merito all’implementazione del pass sanitario dopo aver osservato una stagnazione nella campagna vaccinale.

Discussione su Health Pass

Il piano del governo francese è stato presentato al Consiglio dei ministri una settimana fa e approvato questa domenica dopo cinque giorni e cinque notti di discussioni. L’iniziativa è in attesa che l’Assemblea costituente commenterà il testo ai primi di agosto.

Quando passato, Sarà richiesta la certificazione di vaccinazione, recentemente malato o a Test negativo delle 48 ore precedenti Accesso agli spazi pubblici Caffè, ristoranti, bar, trasporti a lunga percorrenza e stazioni professionali si aggiungeranno a luoghi culturali come teatri e cinema che sono già obbligatori dal 21 luglio.

Vaccino, Cos’altro, Obbligatorio per gli operatori sanitari Devi avere una dose entro il 15 settembre e un programma completo prima del 15 ottobre.

L’obiettivo del governo francese

L’obiettivo del governo francese è di avere almeno 50 milioni di francesi con una dose entro la fine di agosto, rispetto ai 40 milioni che volevano raggiungere prima di quella data.

Il paese affondò all’inizio della quarta ondata di epidemie, a Una media di 20.000 nuove infezioni al giorno La scorsa settimana, rispetto ai 2.000 di fine giugno. Questo aumento non si è riflesso nel numero di ricoveri ospedalieri.