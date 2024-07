Francia, Italia e Germania fanno lobby contro la Spagna in Brasile

Le ambasciate di Francia, Italia e Germania hanno lavorato insieme per esercitare pressioni sul Congresso brasiliano affinché invertisse l’istituzione dello spagnolo come seconda lingua obbligatoria nell’istruzione secondaria. Il provvedimento è stato approvato da entrambe le Camere … Parlamento brasiliano nell’ambito della nuova legge sull’istruzione. Attraverso la loro pressione, questi tre paesi sono riusciti a proporre una modifica a quanto già approvato dal vice ed ex ministro dell’Istruzione brasiliano, José Mendoza Filho, eliminando così l’obbligatorietà della lingua spagnola. Francia e Italia lo hanno fatto dopo essere state accettate come membri osservatori dell’ultimo vertice iberoamericano. L’intrigo di questi paesi è sveglio Una grande polemica Tra parlamentari e insegnanti. Il piano attende ora l’approvazione del presidente Lula da Silva che, insolitamente, non può attuarlo.

Le ambasciate francese, italiana e tedesca giustificano le loro azioni dicendo che rendere obbligatorio lo spagnolo sarebbe “disastroso” per i multilingue, ha detto un diplomatico francese alla CNN brasiliana. “Lo spagnolo è già la scelta del 95% dei brasiliani che vogliono imparare una seconda lingua”, ha aggiunto.

Diversi parlamentari hanno chiesto al Ministero degli Esteri di indagare sul caso, mentre organi del settore dell’istruzione hanno chiesto al presidente Lula da Silva di porre il veto alla legislazione per abolire lo studio obbligatorio in Spagna e altri punti controversi. Aiuta a lavorare dai 14 anni.

Nuovo colonialismo

Inoltre, i parlamentari del Collettivo Education First hanno inviato una lettera al ministro degli Esteri Mauro Vieira chiedendo loro di indagare sulle azioni dei paesi e di “prendere le misure necessarie per proteggere la sovranità del Brasile e la diversità linguistica e culturale”. Il nostro sistema educativo.” Questo gruppo di politici ha inviato una petizione alle tre ambasciate, in cui affermavano che il divieto dell’insegnamento obbligatorio dello spagnolo nelle scuole brasiliane “costituisce una posizione neocoloniale inaccettabile, nonché un insulto alle norme internazionali per la diversità culturale e linguistica».».

Jorge Rodríguez de Sousa Jr., direttore dell’Associazione degli ispanisti brasiliani a San Paolo, ha detto alla ABC che l’argomentazione della diplomazia francese era inutile perché il piano dava priorità allo spagnolo in un paese che condivide quasi tutti i suoi confini con il paese. Ha assicurato il multilinguismo in casi specifici, come la possibilità di insegnare il francese al confine tra Brasile e Guyana francese per gli spagnoli, ma anche altre lingue in zone con forte presenza di discendenti di italiani o tedeschi o immigrati. Il difensore della legge al Senato, Maria Auxiliatora Seebra, ha considerato anche casi aziendali, come la richiesta di insegnare il giapponese in una città dove operava una fabbrica in quel paese. San Paolo e Professore presso l’Istituto Federale dell’Educazione.

Le proposte di rinnovamento dell’istruzione secondaria sono state attuate dal 2017, durante il governo di Michel Temer, quando l’attuale relatore del progetto, il deputato José Mendonza Filho, era ministro dell’Istruzione. Secondo Rodríguez, Mendonza Filho ha incontrato i rappresentanti delle ambasciate di Germania, Francia e Italia, Spagna e paesi di lingua spagnola prima degli ultimi emendamenti apportati al Congresso. La senatrice María Auxiliadora ha deciso di rendere obbligatoria la lingua spagnola per definire il testo approvato dal Senato dopo l’incontro con i paesi di lingua spagnola.