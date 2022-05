Francia, Italia e Germania hanno confermato i primi casi

Scimmia infezione.jpg Sanità medica e pubblica

Nel frattempo, i funzionari sanitari francesi hanno confermato giovedì Il primo caso della malattia è stato segnalato in un paziente di 29 anni che “non si è recato in un Paese in cui è stato trasmesso il virus”. Inoltre, dopo un esito positivo del test, l’uomo Isolato A casa sua in zona Parigi. quando Le autorità hanno individuato i loro contatti per indicare come controllare la diffusione del virus.

Allo stesso modo, l’Istituto di microbiologia delle forze armate tedesche ha promesso di fare la scoperta “Un virus in un paziente che sviluppa lesioni cutanee, uno dei suoi sintomi”.

Da parte loro, hanno riferito finora i funzionari sanitari italiani Tre casi di vittime Con la scatola delle scimmie: uno a Il giovane che era tornato da poco dalle Isole Canarie (Spagna), citato dall’Istituto di Malattie Infettive dell’Ospedale Spallanzani di Roma.

Segretario alla Salute britannico, Sajid JavedConfermato questo venerdì tramite il suo account Twitter ufficiale. 11 nuovi casi nel Regno UnitoQuindi stanno arrivando 20 contagi. A differenza di altri paesi, è stato registrato il primo caso positivo Qualcuno che si è trasferito di recente in NigeriaSi sono verificati i restanti contagi Entro i confini E, secondo il British Institute for Health Care (UKHSA), Quelli identificati come “molti” positivi sono “uomini gay, bisessuali o che hanno rapporti sessuali con uomini”..

L’azienda ha detto Il virus non si diffonde “facilmente” tra le persone e il rischio per le persone è “basso”. E i sintomi principali Febbre, mal di testa, dolori muscolari, mal di schiena, linfonodi ingrossati, freddo e affaticamento.

Oltre ai paesi citati, sono stati segnalati casi di vaiolo delle scimmie Portogallo, Canada, Stati Uniti, Svezia, BelgioInsieme ad alcuni distretti Africa Dove la malattia Locale.

Lo hanno avvertito gli esperti Non esiste una cura per l’influenza delle scimmieChe cosa Si diffonde attraverso il contatto con una persona infetta o attraverso i suoi fluidi corporei. Lo ha confermato Si guarisce. Inoltre, per la sua rilevazione, è importante Nota la psoriasiSpesso si diffonde ad altre parti del corpo, compreso il viso GenitaliPrima di attraversare più livelli, Crosta e caduta.