Francia, Italia, Polonia e Perù fondarono corpi consolari in Castilla y León – Burgos.

I rappresentanti consolari di Polonia, Francia, Italia e Perù hanno sigillato oggi a Burgos l’Atto Costitutivo del Corpo Consolare di Castilla y León, che comprende gli Statuti dell’Associazione delle Ambasciate riconosciute in Spagna con sede nelle capitali autonome. Promuovere gli scambi culturali, scientifici, educativi, economici e turistici tra la comunità ei paesi rappresentati.

La sede della nuova Associazione delle Ambasciate si trova in Plaza del Rey San Fernando nella capitale Burgos, dove si trova anche l’Ambasciata della Repubblica di Polonia.

Coordinato da Álvaro Enrique de Villamor y Soraluz, Console della Repubblica di Polonia a Burgos in qualità di Decano, come spiegato dai firmatari; José Carlos Palomino Vergara, Ambasciatore del Perù a Salamanca, Vice-Decano e Segretario della Società; Francisco Javier Atacho Poraida, Vice Decano e Console di Francia a Valladolid come Tesoriere; e Vice-Console d’Italia a Burgos, Giancarlo Federici Rincon fu Socio e Vice-Preside.

Tra le prime attività del corpo diplomatico di Castilla y León, si prevede di stabilire il primo ordine del giorno per la visita di tutti i rappresentanti diplomatici nei capoluoghi di provincia di Castilla y León.

Per ottenere lo status di membro, una persona fisica o fisica che rappresenti o rappresenti qualsiasi Stato estero in qualità di consoli generali, consoli onorari, viceconsoli, presidi o agenti consolari con giurisdizione minima in qualsiasi capoluogo di provincia. Autonomia sociale. Per questo, quanto sopra deve essere comprovato con il relativo exquatur o documento attendibile comprovante l’appartenenza al corpo consolare.

Le ambasciate sono centri attivi per rivitalizzare le relazioni bilaterali tra i loro paesi e territori sotto la loro giurisdizione, coordinando il loro lavoro con le rispettive ambasciate. Allo stesso modo, consentono di creare crocevia di ampio interesse pratico in tutti i settori (istruzione, ricerca, cultura, turismo, economia, sport…) nonché di fornire assistenza ai cittadini dei rispettivi paesi residenti in Spagna.

Tra i suoi obiettivi spicca la cooperazione tra le autorità di Castilla León e le organizzazioni pubbliche e private e tra tutti i suoi membri con i paesi rappresentati. La sua missione è promuovere gli scambi economici, educativi, culturali e sociali tra la Castilla León ei paesi con rappresentanza diplomatica nella Comunità. Allo stesso modo, promuovono legami di amicizia tra territori di origine e destinazione, organizzano eventi culturali, educativi, ricreativi e di interesse generale. Emettono segnalazioni e svolgono attività di consulenza e collaborazioni richieste da autorità o istituzioni pubbliche e private.

Aziende moderne

Il Corpo Consolare di Castilla y León è una delle istituzioni più moderne del territorio nazionale. Tuttavia, ci sono anche precursori di istituzioni come l’Universidad de Mercaderes de Burgos, che ha funzionato come associazione mercantile prima di fondare l’ambasciata nel 1494. Divenne il tribunale commerciale dell’intera regione e continuò questa attività aziendale. ., rimase in vigore fino al XIX secolo. Tra il 1450 e il 1600 l’ambasciata marittima di Burgos creò le condizioni per la nascita del ‘Siclo de Oro Burgos’.

Attualmente, la maggior parte delle ambasciate straniere con giurisdizione in Castilla León ha i propri uffici consolari nelle capitali di altre comunità, come Bilbao o Santander. I Consolati operanti nelle capitali castigliane sono la Repubblica di Polonia e il Consolato d’Italia a Burgos; Ambasciata di Francia e Ambasciata del Portogallo a Valladolid e Ambasciata del Perù a Salamanca.

Altre ambasciate, come il Consolato Generale di Germania, Regno Unito o Romania, hanno giurisdizione in Castilla y León o in una delle sue province, ma nel caso dei Paesi Baschi e della Cantabria, la loro residenza si trova in altre comunità autonome.

Tutti i consolati con giurisdizione in Castilla y León o nelle sue province possono chiedere di entrare a far parte del Corpo Consolare di nuova costituzione, anche se solo quelli con sede e residenza in una delle capitali di Castilla y León possono ricoprire incarichi di rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione.

