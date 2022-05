Francia: la polizia disperde i manifestanti alle manifestazioni del Primo Maggio con i gas lacrimogeni

Migliaia di persone sono scese nelle strade d’Europa domenica, primo maggio, in manifestazioni per chiedere salari o sicurezza sociale e per protestare contro i prezzi elevati e la disuguaglianza. In Francia, la polizia ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti e in Spagna migliaia di persone hanno marciato per le strade di Madrid.

Nella prima mobilitazione sociale dopo la rielezione del presidente Emmanuel Macron, migliaia di manifestanti in tutta la Francia sono scesi in piazza per le manifestazioni del Primo Maggio.

Le prime mosse sono avvenute a fine mattinata in città come Nantes, Rennes, Marsiglia, Lione, Digione e Strasburgo, mentre sindacati e associazioni hanno protestato contro salari bassi, basso potere d’acquisto, emergenza ambientale e soprattutto riforma delle pensioni. , raccogliendo media locali.

Secondo la Confederazione generale del lavoro francese (CGT), sono stati annunciati circa 250 punti di incontro.

A Parigi, la manifestazione è iniziata poco dopo le 14:30 (ora locale) da Place de la République verso Place de la Nation. Secondo quanto riferito, la polizia ha sparato gas lacrimogeni dopo gli scontri con i partecipanti, pochi minuti dopo l’inizio della mobilitazione.

Il leader del partito France Insumisa, Jean-Luc Melenchon, ha annunciato che “il primo maggio è la data dell’incontro per ridurre l’orario di lavoro”.

“La società rende giustizia a se stessa e costruisce un mondo migliore quando permette alle persone di vivere dignitosamente, di poter fare qualcosa di più del lavoro, anche se molte opere sono una forma di realizzazione perché sono anche un servizio agli altri”, ha affermato .

Da parte sua, ha detto ai media francesi Fabrice Ange, segretario del sindacato generale figaro Che “la preoccupazione principale ultimamente è stata assicurarsi che l’estrema destra sia sconfitta (…) Se avessimo avuto altri 15 giorni per prepararci, sarebbe stato meglio”.